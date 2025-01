Ta opcija je otpala: Gastoz priznao zbog čega upozorava Anđelu na raskid, a evo da li predviđa pomirenje Ivana i Aleksandre! (VIDEO)

Otkrio sve!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Sada je na red došao Nenad Marinković Gastoz koji je progovorio o svom turbuletnom odnosu sa Anđelom Đuričić, a kako je izgleda njihov odnos u proteklih nekolika dana, možete pogledati u video-prilogu ispod teksta.

- Gastoze, kakva je situacija sa tobom i Anđelom ove nedelje? -upitao je Darko.

- Fenomenalna, stvarno da ne ureknem, ali sve je odlično - rekao je Gastoz.

- Gastoze, mnogi su ti se uhvatili za reč da ti se ona sviđa, a ne da je voliš. Kako gledaš na to? - upitao je Darko.

- Svaka im čast, daj prenesi mi šta pričaju, pa da se ubacim u šemu. Postoji jedna tajna koju ja ne želim da ti otkrijem. Jednom je izletelo njoj volim te, a ona uvek priča da sam joj drag. Bolje je da mi pričamo tako, uvek kad kažeš nekom da ga voliš, nešto izleti i sje*e se - rekao je Gastoz.

- Šta je sa pripremom terena za raskid? - upitao je Darko.

- Pusti me sad raskida, šokiran sam da me pitaš sada da li sam sa njom jer je volim - rekao je Gastoz.

- To pričaju ukućani na osnovu tvoje izjave - rekao je Darko.

- Aha, ma ja ne mogu da verujem da neko sumnja u moje emocije. Što se tiče pripreme terena za raskid, više ne postoji ta opcija. Ja sam stariji i znam kako sve funkcioniše, ne smem da dozvolim neke stvari. Nekoliko puta pokušam da je uplašim i ispadam zlikovac, naravno da ne želim da raskinem, ali ne mora ona to da zna - rekao je Gastoz.

- Primetio sam da se sve više u poslednje vreme peckaš sa Aleksandrom i van crnog stola i za njim? - upitao je Darko.

- Ja to namerno radim zbog Ivana, preko nje to radim. Ona je žena izgubljena totalna, ja na ''Nominacijama'' trebam da kudim ljude, a ja im dajem savete. Ja kad ih vidim na optuženičkoj klupi, nemam taj gnev da trebam da ih kudim - rekao je Gastoz.

- Šta misliš prema kome ona ima emocije, prema Milovanu ili Ivanu? - upitao je Darko.

- Pričao sam i sa jednim i sa drugim, oni ne može da usliše moje molitve. To je to, takav sklop ličnosti nisam video. Ja da sam na Milovanom mestu totalno bih drugačije uradio, on je ušao ovde da je blati, da blati ženu ko je voli. Što se tiče Ivana, on čeka kad je ona na klimavim nogama, on je potkupi nečim. Ko tu više koga manipuliše, sigurno ne Aleksandra njega. Ne pije vodu da Ivan izgubi Aleksandru, ali ne pije vodu ni da se ona pomiri sa Milovanom. Oni su malo stariji, ja da ih učim ne mogu, ali njima pomoći ni nema. Zanimljivo je za rijaliti - rekao je Gastoz.

- Da li je Ena ljubomorna na Aneli i šta budi u njoj onoliki gnev? - upitao je Darko.

- Ne, ali rekao sam joj da ne radi to. Pokušao sam da joj skrenem pažnju da ne radi to i da će se cela kuća okrene protiv nje, ali ona ne sluša. Ja ne mogu da trčim po kući i savetujem ljude šta rade, nisam ovde došao zbog toga - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.