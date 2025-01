Ena Čolić predala trofej Aneli! Priznala da je u njihovom ratu donja, pa otkrila da ispada jadna zbog Peje: Plašim se da će me prevariti! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Naredna sagovornica Darka Tanasijevića bila je Ena Čolić koja je progovorila o krahu ljubavi sa Jovanom Pejićem Pejom, a potom se osvrnula na žestoke rasprave sa Aneli Ahmić.

- Ena, rekla si mi malopre: ''Ja bih se sada najradije isplakala pošteno'' - rekao je Darko.

- Negde bez kameram, u nekoj zatvorenoj prostoriji sigurno - rekla je Ena.

- Zbog čega nikako da krene kod tebe i Peje? - upitao je Darko.

- Krene, pa stane. On je objasnio to pre neki dan, naš odnos je kao u nekom čistilištu, nit tamo nit vamo. On deluje striktan u tome da nećemo više biti zajedno, ali ja verujem da hoćemo - rekla je Ena.

- Da li te je pogodilo što je izašao iz kreveta, a obećavao ti je da neće nikad? - upitao je Darko.

- Jeste jer je prekršio obećanje, kako onda da mu verujem za druge stvari. Nas dvoje imamo svedenu komunikaciju na minimumu, a on se meša u svaku moju svađu sa bilo kim. Mislim da je shvatio da je pogrešio - rekla je Ena.

- Neki pričaju kako ti budiš najgore u njemu i kako želiš da ga sputaš. Kako se nosiš sa tim? - upitao je Darko.

- To su samo hejteri. Ja nikada ne bih volela da vidim u crvenom niti bih trebalo da vodi ratove, ali želim da neke stvari u kojima smo zajedno, onda treba da me odbrani i stane iza nas. Nikada mi se nije sviđalo da neko bude tako agresivan i šutira - rekla je Ena.

- Analizirala si čestitke svoje porodice i najbližih, primetila si da ga skoro niko nije pozdravio? - upitao je Darko.

- Mislim da nemaju ništa protiv njega, ali ne utiče dobro ni na mene ni na moj imidž. Ja gubim samopouzdanje i ponižavam se. Da nas dvoje obavimo razgovor, ja bih prešla preko toga, a napolju nisam taj lik. Napolju bih ga blokirala davnih dana. Ponižavam samu sebe, ali s jedne strane ne osećam grižu savesti jer imam emociju - rekla je Ena.

- Ti njega stvarno voliš, čak si mu to dala do znanja? - upitao je Darko.

- Svaki put je sve lakše, valjda jer smo prošli ovo i uvek se vratimo jedno drugom. Ja sad dok pričam ovo, ja ispadam sebi jadna i zbog toga mi moji skreću pažnju. Ja sam srećnija sa njim i normalnija, zavisi mi sve ovo od njega. Mirnija sam jer sam se već navikla da ćemo su nekom momentu raskinuti. I dalje imam tu paranoju i stvarno se užasno plašim da on ne bude s nekim drugim. Stvarno ne bih mogla da budem ovde i ne bih to preživela. Imam strah od svakoga, mislim da bi neka ambiciozna devojka koja ovo vidi kao igru mogla to da iskoristi. Nisam uopšte lagano, imam strah i možda taj strah mene koči i remeti. On je prokomentarisao telo neke devojke, a od tog momenta je stvorio kod mene toliki animozitet da ja nju više ne mogu da gledam očima. Imala sam i ranije animozitet, ali se nisam obazirala. Ona meni nije smetala dok sam bila zadovoljna svojim odnosom - rekla je Ena.

- Šta se desili, pa ste malopre opet zaratili? - upitao je Darko.

- Svađala se sa Ivanom i nešto je potkačila Aleksandru na način koji potkačinje mene danima. Ja sam se ubacila i dobacila joj. Ja sam sigurna da normalni ljudi vide šta Aneli radi. Sinoć je napala Božu, a oni su baš super. Konstantno ima neku tu svađalačku energiju i svađa se sa svima. Nek se bori Uroš Stanić sa njom, ja stvarno ne mogu. Lepo mi kaže Mateja: ''Donja si u toj priči, ona to igra bolje'', tako da ja ispadam kreten - rekla je Ena.

- Mnogi su te naveli za sujetnu osobu, kako komentarišeš to? - upitao je Darko.

- Pre nedelju dana su me mnogi naveli za najdarežljiviju osobu, a samo par dana nakon toga sam odabrana za najsujetniju. Mislim da je to isključivo zbog Aneli jer i na mojim nominacijama, ja od toga ne bežim, ali neka ih. Pogotovo ako budu otvorili Odabrane, onda živela moja sujeta. Povredilo me od nekih žena koje sređujem za žurku, brinem o njihovom izgledu, ali dobro - rekla je Ena.

- Zaratila si i sa Mateom, o čemu je to reč? - upitao je Darko.

- Bože me sačuvaj, njoj se baš ne ide kući i o tome se radi. Meni je žao, ona je oštećena devojka i stvarno sam imala nameru da je ljubaznim načinom odobrovoljim da bude dobar lik, ali ona ima neke traume. Ja joj kažem: ''Sofija tu sedi za vreme Debate'', ona meni odgovara: ''Dobro'' i od tog momenta kreće da me kulira - rekla je Ena.

- Kako gledaš na to što mnogi komentarišu da ti i Luka pravite Peju budadlom? - upitao je Darko.

- Bilo je Marku čudno kao da ih ja i Luka pravimo budalama, ali mislim da svi razumeju, doduše oni koji hoće, vide i shvataju kakav je moj i Lukin odnos - rekla je Ena.

Autor: N.P.