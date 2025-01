Žao mi je njegove žene: Aleksandra tvrdi da je Milovanu cilj da je zgazi i gurne u blato, a evo da li veruje u Ivanove emocije prema njoj! (VIDEO)

Sigurna u svoje reči!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Darko je ugostio Aleksandru Nikolić koja je progovorila o žestokim svađama sa Milovanom Minićem, ali i odnosu sa Ivanom Marinkovićem.

Kako su izgledale brutalne rasprave Aleksandre Nikolić i Milovana Minića, možete pogledati u video-prilogu ispod teksta.

- Aleksandra, kod tebe je takva bura, ti ne staješ. Šta se zbiva između tebe i Aneli? - upitao je Darko.

- Mesecima gledam kako traži nešto od Ivana van stola, a za stolom ga napada. Stalno ga iskorišćavaju, to je bila kap koja je prelila čašu. Ja nju pratim već dugo, ona sinoć gleda u mene i smiruje Milovana, ima tu kvarnu crtu u sebi. Ne volim kad su takvi ljudi, ona to poseduje u sebi i to mene izbaci iz takta. Voli da ga zavuče i voli da ga podvuče. Ja uvek kažem šta mislim - rekla je Aleksandra.

- Kako je moguće da si ti nju podržava prošle sezone i poistovetila se s njom, a ti si u tom trenutku bila Milovana ljubavnica? - upitao je Darko.

- Meni je nje u tom trenutku bilo žao, kao što mi je žao Milovanove žene. Žao mi je svega ko kroz to prolazi - rekla je Aleksandra.

- Zaratila si i sa Piratom, zbog čega? - upitao je Darko.

- Probudila sam se i vidim njih dvoje kako imaju odnose. Ja se zapitam: ''Ko meni može šta da kaže, kada ova ispred bivšeg muža ima se*s''. Mene mnogi napadaju, video si šta sam sve preživela sinoć. Molila sam sebe da ne reagujem na Miljanu i Jelenu i nikada u životu mi se nije desilo da mi neko izgovori takve stvari u lice. Moram da se borim, to je što je. Borim se i tako je - rekla je Aleksandra.

- Šta ti je bilo sinoć na ''Nominacijama'', šta si to shvatila? Zahvalila si se i Milovanu - rekao je Darko.

- Zahvalila sam se svima, ovi koji me gaze mi daju snagu. Što su lošiji prema meni ljudi kojima nisam ništa loše učinila, daju mi snagu. Ja sam prema sebi grešila, povredila sam možda nekoga i žao mi je zbog toga, a ovde sam stvarno dobra prema svima. Istina je voda duboka, oni meni sude čime sam se ja bavila i šta sam radila, a ne znaju zbog čega - rekla je Aleksandra.

- Kako ti se čini Karićev komentar sinoć? - upitao je Darko.

- Nije to ništa što oni pričaju šta sam ja radila, mogla sam da budem mnogo gora i radim mnogo gore stvari. Ja sam radila i borila sam se na sve načine da zaradim i steknem, sve sam morala sama, niko mi nije dao stan i kuću. Mene ljudi zovu striptizeta, ja to nisam i ne znam da igram na šipci. To je bio moj način da se snađem, radila sam i drugi posao, ali ako sam mogla da tako više zaradim, zašto ne bih? - upitala je Aleksandra.

- Milovan je sinoć izgovorio brutalne reči, da li si očekivala? - upitao je Darko.

- Bio je odvratan, baš me gazio, ali on je takav. On u svađama ume da bude baš gadan. Ja njega ne štedim, ja sam samo naučila kad treba da stanem - rekla je Aleksandra.

- Zbog čega ti i Ivan niste zvanično u vezi, a opet ste tako bliski kao da jeste? - upitao je Darko.

- Ja sam mu se zahvalila na svemu i zagrlila sam ga, ali nisam sigurna da li je to iskreno. Milovan je radio iste stvari, pa evo kako se vraća. Ja znam da Milovanovim roditeljima nije dobro i blaćenjem njih me neće učiniti srećnijom. Ovo što on radi je mizarno i prestrašno, to je odvratno. Ne mogu da verujem da priča o tolikoj ljubavi prema mom detetu, a onda radi to - rekla je Aleksandra.

Autor: N.P.