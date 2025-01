Ne mogu da se odvojim od nje: Ivan otvorio svoje srce, pa progovorio o konfuznom odnosu sa Aleksandrom! (VIDEO)

Prolazi kroz ljubavne muke!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Ivan Marinković naredni je progovorio o svom odnosu sa Aleksandrom Nikolić, ali i burnim raspravama sa Milovanom Minićem.

Kako je izgledao Ivanov, Aleksandrin i Milovanov odnos u proteklim danima, možete pogledati u video-prilogu ispod teksta.

- Aleksandra i ti ste sad prisniji nego ranije - rekao je Darko.

- Sve definitivno zavisi od nje. Niamo zajedno, ali sve je tu kao da jesmo - rekao je Ivan.

- Kako mi objašnjavaš to da ne možeš da držiš distancu - pitao je Darko.

- Rekao sam već da imam izričita osećanja prema njoj, ali ne znam da li sam zaljubljen. Ovo mi je toplo-hladno, ali ne mogu da se odvojim od nje. Zadovoljavam se tim sitnicama. Uvek potegnem ozbiljan razgovor, a ona me ućutka i kaže da nemam strpljenja - rekao je Marinković.

- Da li joj veruješ kad kaže da nema poverenja u vaš odnos ili je to vrsta opravdanja - upitao je Darko.

- U trenutku mi to zvuči kao izgovor, ali me onda uveri u suprotno, jer vidim da joj prijam. Prvi put sam u ovakvoj situaciji. Večeras me je branila, ali kao da je ušla u neki gas da sam ja samo neko, kao mogla bi bilo koga da brani. Ja počnem razgovor, ali završi se time da nemam strpljenja. Ako budemo sledeći put u vezi, a pre toga da obavimo ozbiljan razgovor, ovoga više ne može da bude - kazao je Ivan.

- Da li misliš da komentari učesnika utiču na nju - pitao je voditelj.

- Mislio sam da utiče, ali sad sve manje mislim to. Kapiram da je sad u neskladu sa emocijama, pa moram sve da čekam. Meni ovo ni ne smeta, učim i ja - rekao je Ivan.

- Šta ćemo sa Milovanom - pitao je Tanasijević.

- Vidim da tu pušionu dimenziraju ukućani, to zavlačenje, kao da je nemam pojma šta. Svi to rade, kao da se pod pokrivačem ne vide neke stvari. Mislim da on pokušava da me ogadi kod nje - kazao je Marinković.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković