BUKTI RAT U BELOJ KUĆI: Terza najavio vrelu akciju sa Anđelom, Gastoz odmah spomenuo Milicu i brutalno se suočio sa Kadrom! (VIDEO)

Raspalio rafalnu paljbu!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak i došao je trenutak da glasaju za najgore prijatelje u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Sofija Janićijević dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu, koji je odmah zaratio sa Borislavom Terzižem Terzom.

- Terza kaže Anđeli "Ljubavi" - rekao je Gastoz.

- Ja kažem da ću da je j*bem - dodao je Terza.

- Voleo bi - poručio je Marinković.

- Ajde p*čko, ne smeš da kažeš - vikao je Terza.

- Jedna stvar je sigurna da tvoja devojka više nije trudna, ali je majka Ne znam da li želiš da ostaneš ovde ili da se diskvalifikuješ do kraja - govorio je Gastoz.

- Mangupe, ajde da te čujemo - nastavio je Terza.

- Da li su ti se istrošile baterije? Ti si na bezbroj frontova ispao velika p*čka, a kad mi ti kažeš da sam p*čka to mi je kompliment. Kadra, kad je počela sprdnja sa Brenom i Bobom, Anđela i ja smo te ukljulili. Kad se ugase svetla ti uvek kažeš "Laku noć" i Anđela mi je rekla da i ja tebi kažem jer ti nikad niko ne kaže i ja jesam. Jednom si Anđeli bio iza leđa i pomenuo nešto što nije šmekerski, rekao sam ti da postoji razlog zbog kog više ne pričamo. Tu si me razočarao i preko toga ne želim da ti pređem. Ako ćeš iz našeg normalnog odnosa sa skrnaviš moju devojku, smatram da to ona i ja nismo zaslužili - govorio je Gastoz.

- Pričamo ti i ja, rekao si kad si bio u gostima da sam ti favorit. Ti si meni ostao dobar u očima i u tebi imam dobro mišljenje, ali kad diraš moram da ti vratim. Ja znam da je ona mene navela za foliranta - pričao je Kadra.

- To je bilo pre dva dana, a ja već duže vreme nemam komunikaciju sa tobom. Ispao si loš jer prljuješ prema nečemu mom, a mislio sam da od tebe ne mogu to da očekujem - rekao je Gastoz.

- Ja nisam šmeker, to je osoba koja očijuka sa ženama. Prvi put kad si bio iskren prema Anđeli je kad je došao njen otac, kad si video da nema nikog i da niko ne stoji iza nje, prvi put si se obradovao da je to tvoja devojka. Vi niste iskreni, to nije veza i vi nemate težinu - dodao je Elvin.

- Nećemo pričati, možda ako se izviniš Anđeli, ali vidim da nemaš dostojanstvo. Kad se ovo već otvorilo pokušao sam da ti kažem da zbog toga ne pričam sa tobom, jer tako pokazujem poštovanje prema svojoj devojci. Ti si elokventan, sa Terzom nemam taj nivo on može samo da mi drži štap za pecanje. Drugo mesto je moj brat Korda koji je naš prvi komšija. Nikad nisam mogao da očekujem da dva mentola mogu da ga nagovore mene da opelješi. Drago mi je da si se izvinio za Novu godinu i to je pošteno, namagarčili su te, opraštam ti, ali si me jako razočarao. Terza mi se takođe izvinio za Novu godinu i rekao da je sve to nemoć i da moram da ga razumem, ali kad dođeš u konflikt sa Anđelom nemaš argument. Nisam čuo da te Anđela vređa, već samo da te komentariše - pričao je Gastoz.

- Nikad je prvi nisam uvredio i komentarisao, ali ću uvek 10 puta jače - dodao je Terza.

- Na svoje očinstvo si udario ti i niko drugi, pa to nikome ne možeš da zameriš. Ona je lepo htela da kaže i da sedne, ali ste nastavili - dodao je Gastoz.

- Što pominješ Milicu? - pitao je Uroš.

- Moraš da razumeš da Milica nikad ne može da mi bude bitnija od Anđele. Treće mesto je Ana jer nije želela da mi kaže da bi sačuvala Terzu. Mogla je da šapne, nikad te ne bih odao - poručio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić