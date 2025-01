Haos u najavi: Keti najavila rat sa Anđelom, strahuje da će se Gastoz pomiriti sa njom? (VIDEO)

Pukla!

Katarina Samardžić Keti saopštila je Nenadu Marinkoviću Gastozu da će napasti Anđelu Đuričić jer ju je potkačila za stolom tokom emisije "Pretres nedelje".

- Sad ću da je nad*vam, dosta sam ćutala - rekla je Keti.

- Neko će da ostane u rijalitiju - dodao je Gastoz.

- Previše se ti primičeš, ne radi se ovde o stvarima - pričala je Kačavenda.

- Ćutala sam svaki put ko god da je ustao. Rekla je da je Keti rekla da će da se napije, nemoj da me provlačiš. Boli me k*rac da li ćete da se mirite. Ćutala sam kad me je vređala na novinarima, imala sam poštovanje jer je bila tvoja devojka, a više mi je pun k*rac. Svaki put kad me bude provukla ja ću da kažem - pričala je Keti.

- Na osnovu čega ti njega poštuješ? - pitao je Đedović.

- Ja ni sa kim nisam pričala, družili smo se i zbog njega sam ovde ostala jer uspeo da me digne sa klupe. Mom detetu je uterao pare u džep i zbog toga ću da ga poštujem - rekla je Keti.

- Jao te socijalne priče i ja se tako pravdam kad se zaljubim - dodao je Đedović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić