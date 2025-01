Ne radi dresura: Ivan ključa od besa jer Aleksandra ne reaguje na njegove komande! (VIDEO)

Pala mu roletna!

Ivan Marinković nakon glasanja žestoko je zamerio Aleksandri Obradović jer ne sluša njegove savete i smernice za ponašanje u rijalitiju.

- Sandra je kao navela i mi treba da ćutimo šta će ona da objasni, zabole me k*rac šta će da objasni. Ja namerno onda pričam, zabole me k*rac da čujem Sandru njeu najbolju drugaricu. Uči najbolje od Sanje Grujić. Da li me slušaš? Opet si ušla u gas - govorio je Ivan.

- Ti si Sanju najgore pljuvala, Sanja je imala šta da kaže - besnela je Aleksandra na Sofiju.

- Treba da ispričaš svoje, kad ne obaćaš pažnju brbljaju u praznu, nemaju sagovornika u tebi i prestanu. Frustracije leče na tebi - dodao je Ivan.

- Ovo Milena treba da čuješ kako Ivan uči ženu od skoro 40 godina kako da se obraća i koji ton treba da ima - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić