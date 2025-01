Rekla je, ko spava sa decom...Peja oštro osudio Sofijine postupke, tvrdi da ona Eni ne može nikada da bude iskrena drugarica! (VIDEO)

Peja oštro osudio Sofijine postuke

Ukućani i dalje komentarišu ovonedeljnu podelu budžeta Sofije Janićijević, a sledeći je dobio reč Jovan Pejić Peja.

- Od početka mislim da Sofija nije dobra, i da ona Eni ne može da bude prijatelj nikad. Gurala je Enu kod Munje. Mislim da je i Soni napravio grešku, trebao je da stavi Ćubu. - rekao je Peja.

- Apsolutno sve ovo nije istina. U podeli budžeta nisam spominjala uopšte rečenicu "ko sa decom spava upi*an se budi" - rekla je Sofija.

- Samo da kažem za ovo što su svi pogrešno shvatili, nije ona mislila da Peja nije bio zaljubljen u mene, nego je mislila na Terzu. Što se tiče njene podele budžeta, bila je top. Ne znam kako bih se ja snašla u toj situaciji znam samo da bi moj prvi veliki budžet bio bi za Ćubu. Oćekujete da vam on bude šegrt ovde, date mu majicu i očekujete da vam trči po vodu. Ovo što je uradila sa Terzom, meni je isto to šmekerski. Znam zašto je to uradila, podržavam je - rekla je Ena.

Autor: K.K.