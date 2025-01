Žestoko!

Milan Milošević nastavio je razgovor sa Markom Stefanovićem i Sanjom Grujić.

- Odakle mu ovo da je tvoja majka rekla da je siroče - pitao je Milan.

- Ispričaću vam još jednu situaciju. Markov otac je stalno zvao kod nas i kada god je zvao provocirao je, govorio je: "Gde je Marko Grujić prizetko" - rekla je Sanja.

- A ja sam otišao kod njih jer je on rekao da nema mesta, a Sanjini su nam ustupili njenu sobu dok ne stanemo na noge - rekao je Marko.

- Moja mama je pravila štrudlu s makom jer je Marko rekao da vole, kada sam odnela, on je rekao: "Ovde se štedelo na materijalu" - rekla je Sanja.

- Ja ću da kažem mojoj mami i mom bratu, ne znam zašto si uzela u bolovanje, kada sam te izuzeo iz te priče, da znam da mi je brat poslao tri majice. Moj brat može da udara na mene do sutra, padaju pod njegov uticaj. On kome je mogao da pokaže autoritet, mogao je ovima koji postupaju kako on kaže. Moja baba se obesila jer mu je obezbedila njemu sve, moji baba i deda nisu živi jer su njemu i bratu obezbedili sve to. To je čovek koji je neradnik od kada zna za sebe, dobijao je od majke i oca šta je hteo. Kako je deda napravio, to tako i dalje stoji. Non-stop menja i ulaže u automobile, sve pare koje je uzimao, sve je ulagao u kola - rekao je Stefanović.

- Ja nisam pravila razdor nikada, da jesam, rekla bih mu mnoge stvari koje mu nisam rekla. Ja sam stalno tom čoveku povlađivala, u tom nekom periodu kada smo išli. Njegovoj majci rođendan, odnesemo njegovoj mami cveće, oni meni nikada i ne čestitaju - rekla je Sanja.

- Moja majka da nije želela da dođe ovamo, ne bi zamolila tetku iz Nemačke da dođe na otvaranje salona. Nije dao zato što sam ja ispričao tamo kako je i šta je, njena porodica se ponela prema meni kao da je moja porodica - rekao je Marko.

- Ne želim više da se pljuje po mojim roditeljima i da se njihovo dete predstavlja kao pas, a da se veličaju neke džukele...Nije poenta što neće napraviti našu svadbu, nego što je rekao da neće doći - rekla je Sanja.

- Ja kada sam pričao na novinarima, ova devojka je rekla da ne želi da priča o tome, nijednom ih nije ocrnila. Onda brata treba da bude sramota da se ovako obraća - rekao je Stefanović.

- Kako ih nije bilo sramota da izađu iz kuće kada je Marko tako živeo - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić