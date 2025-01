'On je očigledno jedan SAMOŽIVI SKOT!' Đedović u svom stilu podržao Marka, pa izneo svoje mišljenje: Deca nisu za svakoga! (VIDEO)

Marko Đedović prokomentarisao je situaciju u svom stilu.

U Beloj kući u toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić kako bi dala svoj sud o aktuelnoj temi, odnos Marka Stefanovića sa njegovom porodicom.

- Ni jedna porodica neće izaći u javnost i reći da su oni krivi. Imali smo slučaj i sa Šparavalo, grozno mi je što se tvoj brat oglašava. Logično je da će da okrive Sanju sad za sve. Mokrenje u krevet je razlog neke traume, to deca ne znaju da obrade na pravi način. Što se Marka tiče mislim da ne laže ništa, im tipično ponašanje nekog ko je doživeo sve to. To su mi malograđanski tipovi vaspitavanja. Svima je bitno samo da ne čuju komšije. Još je to Leskovac, tamo se zna da čim se žena razvede ku*va je. Tamo se sve zatvara u kući, nisu obrazovani, onda se sve to prebacuje na decu. On je očigledno jedan samoživ skot, neću ti se izvinjavati što ih vređam, i treba. Da se ja pitam lupio bih mu jednu dandaru. Ko mu je*e mater - rekao je Đedović.

- Nisam očekivao da će da se oglasi, mislio sam da će da se pokrije ušima - rekao je Marko.

- Neće, njemu je sada najstrašnije što je selo čulo za sve to - rekao je Đedović.

- Moram biti obazriv šta ću da kažem. Kao roditelj ti želim da nekako uspete da ispravite odnos, da pokušate da nađete zajednički jezik. Njemu isto imam da kažem da prema tebi treba da se ponaša kao da si mu sin. Nema vićeg poraza za roditelja, kada tvoje dete iznese takve stvari o tebi. Pravi roditelj otprati svoje dete u školu, da mu džeparac. Rekao si da su te pare crnog porekla - rekao je Lepi Mića.

- Pa ko normalan šalje tolike pare dvema budalama iz rijalitija - rekla je Sanja.

- Što se tiče cele ove situacije, ja znam mnogo takvih roditelja. Daću evo primer mene, možda moji roditelji nisu zaslužili da im kažem zdravo, ali to su roditelji. Verujem da tu postoji nešto više od svega što si ispričao, verujem da nisu bili adektvatni roditelji, siguran sam u to, sto posto. Imam dva sina, maksimalno sam posvećen svojoj deci. Hoću da ti kažem da treba da isplivaš iz svega toga, imaš anđela pored sebe. Dali su ti život, ali samim tim si veliki čovek, nemoj da ih baš zbog toga blatiš - rekao je Baki.

