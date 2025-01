Mora da ostane u lošem odnosu: Ivan udario na odnos Rajačića i Jelene, najstrašnije ih oblatio! (VIDEO)

Nova drama bivših supružnika!

Ivan Marinković tokom debate progovorio je o vezi Uroša Rajačića i Jelene Ilić i otkrio da su njih dvoje na silu u odnosu.

- Je l' si pričao da su Jelena i Uroš na silu zajedno? - pitao je Marko.

- Da, ali ne meni iz inata. Ja nju najbolje znam. Ne zanima me da li me gleda, to ne primećujem. Nisam planirao da pričam o krampači. Oni su došli pored mene, nije moguće da ne vidim i ne čujem. Ona mora da ostane u lošem odnosu, a ono što čujem se ovde ne priča. Ono je katastrofa. Znam ovu bolesnicu, meni bi za takve stvari j*bala mater. Mora da ostane da se ne bi ispalila - govorio je Ivan.

- Prekini da pričaš o nama bolesnu ti mamu j*bem krezavko - dodao je Rajačić.

- Mora da brani prostituke, pa mrzi mene i Uroša - dodala je Jelena.

Autor: A. Nikolić