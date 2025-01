Rešila da ne ćuti!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji, voditeljka Anastasija Buđić i voditelj Joca novinar, ugostili su najbolju prijateljicu Aleksandre Nikolić, aktuelne učesnice "Elite 8", Josipu, koja je na samom početku progovorila o periodu neposredno pred Aleksandrin ulazak u Elitu, ali i o Milovanu Miniću.

- Kada je ona ulazila unutra, ja sam došla u Srbiju dan pre nego što će ona ući. U tri sata sam pokupila Anastasiju u vrtiću, odvela sam je na Palić, tamo smo proveli ceo dan. Ona je uveče došla, moja majka je bila prisutna, pričale smo sa njom. Bila je uzbuđena, ali i uznemirena zbog Anastasije. Ja sam joj rekla da bude u miru, da ide, da nema nazad, tako da sam je posavetovala najbolje što sam mogla od srca. Ja sam rekla da ću biti tu za njeno dete, kako god i šta god - rekla je Josipa.



- Zašto ste prekinule kontakt na sedam godina - pitala je voditeljka.

- To je bila neka situacija koja nije bila bitna, nije ništa strašno. Nas četiri smo bile na moru, ona je takva koja voli da pakuje i da slaže, zaboravile smo da je prošlo sedam dana. Rekla sam joj da moramo da idemo u drugi smeštaj, onda je ona počela ono njeno. Ja nju volim i sa njenim manama i vrlinama...Posle toga, ja sam je videla na tiktoku, poslala joj poruku i tako smo obnovile kontakt - rekla je Josipa.

- Čega se ona pribojavala kada je Milovan u pitanju, kakvo je stanje stvari - pitala je Anastasija.

- Ona je apsolutno verovala Milovanu, kada je ulazila unutra, ostavila mu je punomoć za automobil i sve ostalo. On je taj automobil uzeo i prepisao na neko drugo ime, da ne kažem sada ime i prezime, ali je prepisan auto na neku drugu osobu...Aleksandra govori istinu 100 odsto, on u principu sve laže. Mislim nije 100 odsto da laže, ima nekih stvari koje zna o Aleksandri, pa ih iznosi, pa mi nije jasno...Jeste on plaćao nešto, ali je on to forsirao, on je forsirao da ne radi. Njoj ne možeš da zabraniš ništa, ona ide uvek svojim ciljem. Išla je da radi da zaradi pare, jer on nije imao novac, ona je želela da radi. Ona nije sponzoruša, ona je imala razne ponude, ali nema želudac za takve stvari - rekla je Josipa.

- Kako bi okarakterisala Milovana kao muškarca - pitao je Joca.

- Ja bih rekla da je on jedan klasičan kompleksaš. On je željan publiciteta, ali ja pošto znam sve, ja znam da je on hteo odmah da uđe. Čim je ona ušla, on je već počeo: "Ja kada uđem...", ne znam, on je pravio skandale kada je Branka uzela maramice. Ja sam se tu uplašila. Ja sam pozvala Marka Đedovića, ispričala mu šta se dešava, da zaštitim Aleksandru - rekla je Josipa.

- Šta se to dešavalo oko rođendana Aleksandrine ćerke, to ti je i ona zamerila? Šta se tu dešavalo - pitala je Anastasija.

- Oni unutra pričaju kako sam ja loša ili ne znam ni ja šta. Našla sam snimak gde se meni Aleksandra obraća 3. septembra...Ona govori da ja Anastasiju povedem kod sebe, a imam i drugu poruku, koja je tog dana kada je ona ušla - rekla je Josipa, a onda je pustila glasovne poruke sa Aleksandrom.

- On detetu nije kupio ni bananu, meni je trebao period da shvatim da je on opterećen Aleksandrom, njega dete ne zanima. Mi imamo tu grupu gde smo mi Aleksandrine drugarice, konstantno je nešto pljuvao po njoj u toj grupi. Kada je došlo to za Mateju, on je poludeo i napisao je: "Nema šta Mateja da bude sa njom u veceu i tačka", meni je tu pala klapna. Meni je bilo suludo šta priča čovek, ja sam njemu tu svašta rekla. Ja sam sa dedom sarađivala, svakog dana sam ga zvala, pa je pokupim u vrtiću, pokupimo tu ćerkicu od moje drugarice, oni su prelepo provodili vreme. Ja sam prestala samo da ga slušam, nije on mene uklonio, ja sam ga uklonila - dodala je Josipa.

