Šok nad šokovima!

Josipa, najbolja drugarica Aleksandre Nikolić, aktuelne učesnice "Elite 8", gostujući na RED televiziji u emisiji "Pitam za druga" kod Anastasije Buđić i Joce novinara, progovorila je o Milovanu Miniću i njegovom odnosu sa Urošem, ocem Aleksandrine ćerke, Anastasije.

- Da li u tim trenucima kada nije imao je govorio da ide za Tetovo ili šta? Je l' on trošio te pare i iz Tetova - pitala je Anastasija.

- Na karticu su legale pare od dečijeg dodatka i alimentacija i to je ostavljeno za Anastasiju, znači ako nešto treba, da ima. Kada je Anastasija otišla kod oca, ja sam tada ugasila karticu. To je bio novembar, tako recimo. Nakon dva dana kada sam ugasila karticu, on se žali daje ugašena kartica. Kako si znao da je ugašena, ako je nisi koristio?! Znači on je pokušao da digne pare, ali nije mogao. Suštinski, da, trošio je pare od deteta...On je čitave dane provodio sa njom, kupovala je i ona njemu, ona nije škrtica. Ona je super lik, džek je, prezanimljiva je, ko je poznaje, zna kakva je ona - rekla je Josipa.

- Kako je došlo do situacije da je dete povereno Milovanu i da ostaje kod bivšeg supruga

- Ona je htela da ide kod oca, međutim, otac je prvo rekao da ne može, da nema vremena. Nakon nekoliko dana, rekao je da hoće, ali je Milovan vršio pritisak da ne da dete, pa je Aleksandra odlučila da Anastasija bude kod dede kući. Milovan je samo uveče dolazio da bi je uspavao. Ima slike od mene koje sam ja njemu poslala - rekla je Josipa.

- Da li to znači da se utrkivao sa ocem deteta, da preuzme primarnu ulogu - pitala je Anastasija.

- Da, on je bio jako besan na Uroša. On uzme Aleksandri telefon i on se dopisuje sa Urošem. Aleksandra nikada nije dala da se njih dvojica sretnu, da bilo šta Milovan uradi, da stane između njih. Ona je uvek govorila: "Nemoj, ja ću". Četiri godine se takmičio i mrzeo je Uroša. Bio je besan. Našla sam neke poruke gde piše: "Skoči mi pritisak na 200 zbog Uroša" i on je jedva čekao, Aleksandra mu je rekla da radi šta hoće, ostavila mu je punomoć da tuži Uroša i on je jedva čekao to...Međutim, on je sve planski radio, čekao je prvu grešku Uroševu da bi mogao da ga napadne. Uroš je, igrom slučaja, bili su neki papiri, gde je slučajno bio promašen neki broj i nije mogao da je povede preko granice i nije vratio pasoš Anastasijin taj put i tu se on zakačio...Da, uzeo je punomoć i tužio je Uroša jer nije vratio pasoš. Poslao je preteću poruku Urošu: "Ja se tu pitam, ja sam sada glavni..." Uroš je tužio i tražio starateljstvo. Milovan, sva tri puta kada je bila na suđenju, prvi put, niko nije znao. Prvi put je tek sutradan javio da je video Aleksandru. Drugi put sam ja bila, pokazala joj srce iz daleka, bilo joj je drago što me vidi. Ja - rekla je Josipa i pokazala preteću poruku koju je Milovan uputio Urošu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić