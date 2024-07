Šok nad šokovima!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Satefani Grujić, koja je voditelju Darku Tanasijeviću otkrila sve detalje afere Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

- Stefani, otkrila si sve uvezi Jelene i Rajačića. Kako se sve to desilo? - upitao je Darko.

- Ona je meni nakon boravka u zatvoru rekla da je u zatvoru bilo šta je bilo. On je s vrata rekao:''da li je moguće da se ovo dešava?!'' Ne znam kako se desilo to da legnu jedno pored drugog, ali mi je rekla da joj je ruku provukao da je zagrli samo. Priznala mi je da se zaljubila. Meni je Rajačić nakon toga, kad je shvatio da ja znam priznao da su se intimnije dodirivali, ondosno da su se intimno mazili. Nakon toga sam ja joj ja rekla da sam saznala da su malo više prešli granicu, nego što je ona meni rekla. Njihova priča se poklapa, osim dela gde je ona meni rekla da joj je priznao da se zaljubljuje, dok on negira to. Priznala mi je da je i Ivana nazvala ''Uroše'' jednom prilikom - kazala je Stefani.

- Kako je došlo do toga da to priznaš sve što znaš? - upitao je Darko.

- Iskreno, ne mogu da gledam Ivana kako ne zna ništa i živi u zabludi, a sedim pored čoveka i jedemo zajedno - odgovrila je Stefani.

- Čini se da je Ivan skoz skrhkan, a zapravo se pravi da je hladan i da misli da lažeš, dok Jeleni veruje - dodao je Darko.

- Mislim da on meni ipak jako veruje. Meni se Jelena poveravala o njihovom odnosu, priznala mi je da je stalno ponižava. Rekla mi je da je on sakrio milion dinara, koje je ona ostavila sa strane za vantelesnu. Govorila je i da je on izbegavao da ide sa njom kod ginekologa. Priznala mi je da želi da se razvede od njega, a on to nije znao. Mogu na poligraf da odem. Uroš i Jelena ne smeju ni da me pogledaju nakon svega, ali ja znam da je sve što sam rekla apsolutna istina - kazala je Stefani.

Autor: S.Z.