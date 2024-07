Saterana u ćošak: Janjuš poručio Ivanu da se osvesti i pogleda Istini u oči, Marinković otkrio da je počeo da sumnja u Jeleninu vernost! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Nakon što je odgledala svoje uspomene, Jelena Marinković se totalno skamenila, te je pokušala da objasni o kakvim tajnama je razgovarala sa Stefani Grujić.

- Ivane, kakav ti je komentar sad? - upitao je Darko.

- Voleo bih još jednom da pogledam, ali moram da porazmislim o svemu. Deluje mi kao glupo i nemoguće, ali moram da premotam kasnije u glavi. Neke stvari nisam uspeo da čujem. Jedino mi je sumnjjivo što je Matora rekla Jeleni da pošalje poljubac. Želim od Jelene da čujem zbog čega je to rečeno, ono:'' je*o mi pas mater'', ona to ume da kaže i inače - kazao je Ivan.

- Da li su te iznenadili neki delovi? - upitao je Darko.

- Ovo na krugu mi je totalno bezveze kad je sedela - rekao je Ivan.

- Ova Jelena te sve vreme pravi budalom. Ja ti kažem da si konj - kazao je Janjuš.

- Ne obraćaj mi se - dodao je Ivan.

- Šest godina si sa Ivanom, ja sam priznao kad sam varao, a ti si ljiga, koja radi sve iza leđa - kazao je Janjuš.

- Ovo su sve gluposti, kad budem videla konkretniji dokaz, onda me osudite - rekla je Jelena.

- Do sada sam bio 99% siguran da me Jelena nije prevarila, sad već 95%, neke stvari mi nisu jasne. Međutim, ovi ovde što pričaju da je Jelena bila pijana, čisto sumnjam u to da - kazao je Ivan.

- Uroše, kako ti komentarišeš Jelenine uspomene? Zbog čega si palio cigarete tokom njenog videa? - upitao je Darko.

- Palio sam cigarete tokom svakog snimka - rekao je Uroš.

- Janjuše, je l' si ti video papirić na kom je Jelena izjavila ljubav Urošu? - upitao je Ivan.

- Jesam - kazao je Janjuš.

- O svemu ću večeras govoriti, kada je ova tema u pitanju - kazao je Rajačić.

- Čekam onda da vidim. Ukoliko je njen rukopis, staviću tačku na naš odnos. Kunem se u sve na svetu, dobila bi šut kartu kada bi video da je ona napisala nekom na ceduljici da ga voli. Moram da kažem da sumnjam da je to istina, ali ajde da vidimo - rekao je Ivan.

