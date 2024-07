Šok ispovest bivše učesnice Elite: Muž me je varao sa rođenom sestrom, deca su ih uhvatila u zagrljaju! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Bivša učesnica Elite, Slađa Lazić Bošković, gostovala je na Red Tv u emisiji 'Pitam za druga'. Ona je tim povodom ispričala sve o šokantnoj aferi koju je njen muž imao sa njenom rođenom sestrom, te priznala da li je uspela da pređe preko navedene prevare.

Postoje spekulacije da je tvoj muž ušao u emotivni odnos sa tvojom sestrom dok si ti bila u Eliti? Da li je to istina?

Imali su nešto ali da li su bili u vezi to ne znam. Nakon što sam ja ušla u Elitu on je otišao na Zlatibor, kad sam izašla iz Elite njen suprug je to rekao i ja naravno nisam verovala mada sam ja njega posmatrala i bilo mi je sumnjivo mnogo toga kod njega. Ja sam bila ubeđena da je neka druga devojka u pitanju i na kraju se ispostavilo da je bio i sa ženom koja nije psihički zdrava. Dok je mene optuživao da sam bila sa drugima on se viđao sa mojom rođenom sestrom. Izgleda da je ovo hladan tuš i osveta sa njegove strane. Saznala sam da je bio sa njom na Zlatiboru i poveo je moju ćerku sa njima, meni je mala rekla da je videla kako su njih dvoje bili bliski. Ja ću mojoj sestri oprostiti jer je moja krv ali njega ću izbrisati iz života. Meni je ćerka rekla kako ih je videla da se grle, oni nju nisu videli i zvala je sestru da vidi i ona. Kaže da su bili u zanosnom zagrljaju i to je ona meni ispričala u tolikom zanosu da sigurno nije bilo uopšte naivno. Onda mi ispriča kako je tetka rekla da nikako ne govori meni da smo bili zajedno u rijalitiju.

Ti njih nisi suočila da ih staviš u istu prostoriju?

Ja sam njemu uzela telefon ali je on izbrisao sve i blokirao je jer sam mu ja zabranila još ranije kontakt sa njompošto sam videla tu nešto sumnjivo. On kad mu kažem šta je dete videlo samo ćuti dok mi se sestra klela i plakala jednom kad se napila da ništa nije uradila. Ja nju nikad nisam krivila jer sam mislila da je samo on zaljubljen u nju, međutim kad malo bolje razmislimo morao je da dobije povratnu reakciju.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja