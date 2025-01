AFERA TETOVO RAŠČIVIJANA! Josipa potvrdila da je Aleksandra bila ANIMIR DAMA, pa otkrila šta je njena drugarica morala da radi u Makedoniji (VIDEO)

Au!

Kada je reč o radu Aleksandre Nikolić, aktuelne učesnice "Elite 8", u Tetovu, Josipa njena najbolja drugarica je u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji potvrdila da je Aleksandra bila tzv. "animir dama", te je otkrila i sve detalje.

- Milovan je rekao kako je letos dovozio Aleksandru u Tetovo i kako je on tamo nju prevozio, da je on to sve znao. Intresuje me, što je on to radio - pitao je Joca.

- Nisam to čula, to je laž! Možda je vozio do aerodroma, ona je išla avionom. Moralo se nekako doći do novca, on nije imao, a to je brza zarada - rekla je Josipa.

- Šta je opis posla da bi se došlo do te zarade? Je l' to "animir dama" što se pričalo o rijalitiju - pitao je Joca.

- Pa, da. To je klub koji radi od 22h do 05h, neke đuskaju, neke piju koktele. Oni imaju procenat od tog koktela, fiksnu dnevnicu, a imaju i bakšiš...Njemu je bio cilj da ona donese novac, s obzirom na to da on nije imao - rekla je Josipa.

Autor: Nikola Žugić