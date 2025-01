Au!

Novinar Darko Tanasijević je nakon razgovora sa Milovanom, podigao Aleksandru Nikolić koja je otkrila da li je verovala Milovanu da nije bio intiman sa suprugomn:

- Ja sam ubeđena da je on rešio da se razvede kako bi mene sprečio da ja uradim nešto ovde. Ja sam njemu verovala da nije imao odnose sa ženom četiri godine, iako je to nemoguće, sumnjala ja jesam, ali je on mene ubedio da nisu imali odnose. On je govorio da oni nemaju odnose, da ona nema energiju, da je ase*sualna - govoirla je Aleksandra pa je Milovan dodao:

- Moja žena je živa vatra - dodao je Milovan.

- Bilo je tu situacija koje su bile čudne - rekla je Aleksandra.

- Ona hoće da kaže da ja nisam mogao par puta - govorio je Milovan.

- Darko on je uvek mogao samo jednom, a meni je to bilo malo, a onda se desilo da smo imali par puta, i to je bilo meni šok, jer se to desilo, on se štedeo za kod kuće, morao je da se čuva. - rekla je Aleksandra,

- Ona je svaki put bila gotova pre mene, uživala je gospodski - govorio je Milovan.

- To nije istina - dodala je Aleksandra.

- JEste, oboje znamo, ona je molila i grebala za akcije. To su bile borbe kao u ringu, raskupusale me,a treba raditi na pijaci posle ceo dan. Imamo mi i snimke, pa ja sam pre par dana sanjao kako se rivem sa njom kada sam stenjao, kada me je Đedović čuo,

- Njemu je najbitnije samo da mene zgazi iako mu je stalo do mene, pokazuje time da sam mu najbitnija. Sve ovo što priča radi kako bi mene ogadio drugima. Znam ja da sam mu ja bila najbolja za to i žalosno mi je što on sada priča sa Matejom o našem odnosu, a ružno je što priča o mom detetu. E sada mnogi neka se zapitaju da smo on i ja ušli zajedno ovde, to bi pucalo, a mene ne zanima kako ljudi to vide, ja mogu da radim sve šta želim, ne bih se suzdržavala- rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.