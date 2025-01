Ne pronalaze zajednički jezik: Ena tvrdi da se Peja muvao sa Aneli, on zarežao na nju zbog silnih laži! (VIDEO)

Haos!

Ena Čolić uletela je u radio, kako bi prekinula izlaganje Jovana Pejića Peje, koji je istakao da je lažna prijateljica Dragani Stojančević, ali je on rešio da dostojanstveno izađe iz emisije.

- Ja sam drugarica sa Draganom. Svakog ću da prodam ko je mene prodao. Peja je osoba koja pokušava na sve načine mene da omalovažava, to je tako. On je taj koji je mene prvi ponizio. On je dobacivao Dragani juče, što meni daje za pravo da pomislim kako mu se dopada - rekla je Ena.

- Šta radiš ti? Devojko, ne zanimaš me! Ja sam bio ovde da kažem poslednji put da sam završio sa tobom - dodao je Peja.

- Zbog čega ste zapravo Peja i ti prekinuli? - upitao je Munjez.

- Zbog piva koje je uzeo od Aneli, koja je moja dušmanka. On je u nekim teorijama zavere. Iskreno, nakon svega mislim da on nije ni zaljubljen u mene, da se ne lažemo - istakla je Ena.

- Iskreno, ja sam juče čuo da Jordanka pije pivo za tri hiljade dinara, ali nisam kupio. Aneli se ponudila da mi ga uzme, a ja sam rekao da nema potrebe, međutim... - krenuo je Peja da izlaže, ali je Ena upala.

- Eto, ovo je klasično muvanje, eto - dodala je Ena.

- Ajde onda oboje idite, nema svrhe, niko se od vas ne razume i ne čuje - kazao je Munjez.

Autor: S.Z.