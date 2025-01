Patim i danas: Kadra otkrio da na srcu ima ranu koja nikad neće zaceliti, pa šokirao sve: Ja sam čovek koji živi u tuđoj koži (VIDEO)

Šok!

Naredni na redu koji je ogovorio na lično pitane bio je Stefan Korda.

Loš prijatelj sam ispao:

- Nisam ispao loš prijatelj, više su loši ispadali prema meni - kazao je Korda.

Promenio sam mišljenje o:

- Mislio sam sve najgore o Bebici, sada je sve kako treba sa nama. On je za stolom jedna osoba, a druga kada ovako pričamo - kazao je Aca.

Da mogu da se probudim kao druga osoba, bio bih:

- Samo bih više psovao - istakao je Mića.

Priča koju ljudi pričaju o meni, koja nije istinita, ali je ne ispravljam:

- Žao mi je što me ljudi nisu upoznali kao sportistu. Bio sam fudbaler, svake godine sam bio kapitet, a onda me je jedan čovek stavio na klupu. Ljudi me poznaju samo kao pevača, a meni duša pati. Moja najveća ljubav je sport. Kao da sam promašeni slučaj. Ja sam Kadra igrom slučaja, patim i dan danas jer nisam to što sam želeo. Moj rođak je Edin Džeko je moj rođak, on je mogao da nam sredi da ja budem istaknut, ali niko nije želeo to da učini. Ja sam čovek koji živi u tuđoj koži - kazao je Kadra.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.