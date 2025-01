Bizarnostima nikad kraja: Đedović otkrio da se Kadra samozadovoljavao usred emisije, a evo o kome je razmišljao u tim momentima! (VIDEO)

Šok!

Marko Đedović otkrio je Borislavu Terziću Terzi i Danijelu Dujkoviću Munjezu da se Elvin Kadrić Kadra u toku današnje debate samozadovoljavao gledajući u Enu Čolić, zbog čega su oni ostali potpuno šokirani.

- Ljudi, meni danas Ana kaže da je Kadra dr*ao ku*ac celu emisiju i gledao u Enu. Ja nisam imao pojma, nakon toga meni prilazi Matea i kaže mi: ''Pogledaj Kadru šta radi'', ja bacim pogled i ostanem u šoku. Ja ga pogledam i on je valjda uhvatio nas dvoje troje da ga gledamo. Ja ulazim u sobu i on kaže: ''Dobro je pa Đedović završi ovo pre devet'', a ja mu odgovorim: ''Čekao sam da izdr*aš, pa da završiš''. Mi posle pričamo u Odabranima o tome, a meni Ana Nikolić kaže: ''Jednom smo se mi kupali i on tražio da se ja ne okrećem ka njemu''. Ja nju pitam: ''Prepričaj mi kako su Rada i Rade prihvatili da promenite pol'', ona nam sve ispričala apsolutno - otkriva Đedović.

Autor: N.P.