Lažima nikad kraja: Sofija prebledela na pitanje o Atmiru Albi, negirala da je ikada bila s njim, a evo da li je nekada kročila u Tetovo! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Sofija Janićijević koja je progovorila o pogledima Marka Stefanovića, ali i o svom poslu u Tetovu kao i vezi sa Atmirom Albi.

- Kako ti deluju Terza i Slađa? - upitao je Darko.

- Ne pratim ja to, ali iskreno njih dvoje i zaslužuju jedno drugo - rekla je Sofija.

- Je l' te gleda Marko? - upitao je Darko.

- Da. Ja nisam to prva provalila, već su mi rekli Mima i Dača, a posle sam sama provalila. On kad uđe u sukob sa Jelenom on izgleda kao da će nju da zadavi, a kada sa mnom priča on kao da je primoran da tako kaže. Dečko mora da radi šta mu Sanja kaže. Ona je takvo jedno zlo, slušaj ovo. Danas ja gledam šta mi je mama sve poslala, a ona kaže: ''Nekom stiže roštilj, a nekom šunka''- Ja sam ostala u šoku, ona je satkana od zla - rekla je Sofija.

- Sofija ti više ne znaš kad pričaš istinu. Rekla si Dači da nikada nisi ni bila sa Atmirom niti da si radila u Tetovu - rekao je Darko.



- Ja sam pukla posle emisije kada je Sanja rekla Terzi da Boža Džons liči na Atmira Albu, to nema veze s vezom. Iskreno, ne želim da pričam ništa na tu temu i to je to - rekla je Sofija.

- Da li si radila u Tetovu? - upitao je Darko.

- Nisam nikada bila u Tetovu - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić