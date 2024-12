Ovo još nije viđeno! Sofija Janićijević ispričala desetu verziju priče o Atmiru Albi, evo šta je sad smislila! (VIDEO)

Da li će uspeti da se isčupa iz svih laži?

U večerašnjoj emisiji "Pitanja novinara", Darko Tanasijević, pitao je Sofiju Janićijević da zajedno prokomentarišu aktuelu temu Milice Veličković, Borislava Terzića Terze i nje.

- Da li je tvoj tata znao ko je dobavljač? - pitao je Darko

- Ne, moj život moja stvar. Otvorila sam na svoju ruku salon, mama mi je pomogla finansijski on mi je pomogao preko robe. Rekao je da je oženjen jer živi u malom mestu i on sigurnio sada ne može da izađe iz kuće - odgovorila mu je Sofija.

- Znači Dejana Trajkovskog si izmislila? - pitao ju je Darko.

- To je bio naš dogovor, njegovo ime da bude Dejan, ovde i za veliki deo moje porodice. Nisam znala da će da se javi, nije mi to palo na pamet - rekla je Sofija, pa nastavila:

- On je meni rekao da će biti haos ako sednem ovde pored nekog. Nije mogao da prihvati da nismo zajedno. Imala sam strah kada je sve krenulo sa Terzom, pozdravljala sam ga u početku.

- Na šta si mislila kada si rekla "Mama kupujemo još jednu nekretninu znaš kod koga su moje emocije" - pitao ju je Darko.

- Ne znam na šta sam mislila, plašila sam se da mama nema neki problem napolju, ne sećam se iskreno. Ne znam zašto sam to tako rekla. - branila se Sofija.

- Da li i dalje tvrdiš da si na stolu crtala jelku, ili slovo A? - bilo je sledeće Darkovo pitanje upućeno Sofiji.

-Ja sam crtala jelku onda je Mimas rekla da je to slovo "A" i onda sam ja prebacila da bude slovo "A", stvarno mi je poenta bila jelka. Kada me je pitala ko je to rekla sam da je to ceo moj svet. On je bio deo mog života osetila sam da treba tako da kažem - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K