Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Anastasije Buđić bili su novinar portala Pink.rs, pevačica Vesna Vukelić Vendi i kum Ivana Marinkovića Dragan Petrović Gera.

Vendi je na početku emisije dala svoj sud o odnosu Aleksandre Nikolić i Milovana Minića.

- Ivan je praznoglavi beskičmenjak, koji nema integritet. On je čovek koji živi na najmanjoj amplitudi na svetu. Nisam videla besmislenijeg čoveka od njega. On je svoju porodicu izdao. Ono što me takođe zanima je kako je živela sa takvim čovekom, koga je nemoguće poljubiti, a koji želi da mu partnerka bude rob. Kako je moguće da nije videla kako je glup i jadan? Očigledno je da je nečativ, lažan, u svakom smislu. Želi da uđe u ulogu nekog jadnog zavodnika, nikakvu dubinu nema - rekla je Vendi.

Voditeljka Anastasija Buđić je pomenula gostovanje Aleksandrine drugarice u emisiji ''Pitam za druga'', koja je istakla da nije on podneo papire za razvod braka, kao što je on rekao, već da je to uradila njegova žena.

- On je ekvivalentan nečastivom. Mene sada zanima čime je on uspeo da zadrži Aleksabnru. Da li je ona u degicitu sa inteligencijom? Mene zanima to veoma. On je nama pokazao koliko on nema poštovanja prema ženi. On je jedna dvonožna životinja, koja telesno živi, odnosno nema ni grab duhovnosti. On jede, hrče, jede i ke*a - dodala je Vendi.

Ivanov kum se potom osvrnuo na Milovana, koji je žestoko opleo o njemu.

- Ovakav kreten nikada ne bi mogao da bude sa devojkom pored Aleksandre. Ovakav gad je pokazao kakva je ljudska nakaza. On ne bi imao da plati hotel kako bi bio sa nekom cicom. On je našao devojku koja je bila ranjiva, pa je platio stan, samo da bi bio s njom - dodao je Gera.

- Ne znam samo kako Aleksandri nije bilo gadno da legne pored osobe kao što je Milovan. Ona nije lažna, vidi se to, ali nije dama. Ne govori se toliko javno o intimi svojoj - dodala je Vendi.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.