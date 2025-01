Ovo je bolelo! Sofija pokazala Terzi da je veći muškarac od njega! (VIDEO)

Ostao nem!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Bravo, šmekerski veliki budžet, tako se to radi - glasila je konstatacija.

- To mi je bila želja i kad je on delio budžet, Dači sam rekla ako ikad budem bila vođa da ću mu dati veliki budžet. Šta smo on i ja uradili to se ne zaboravlja, a on je verovatno očekivao da ću da se javim da mi nije dao budžet - rekla je Sofija.

- Ako je, šta god da sam ja ispao - dodao je Terza.

- Ja nisam rekla šta je ispao, samo da sam ja ispala veći muškarac od njega - poručila je Sofija.

