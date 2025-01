Mateja mu je glavni problem?! Ena uporedila Peje i Matijevića, Đedović ponovo udario na oboje (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević je naredno pitanje pročitao Jovanu Pejiću Peji.

- Druže, da li se ti praviš lud ili si lud?! Ideš od jedne do druge devojke, prilaziš Aneli u sobi, pa za šankom, a onda ti je đavo kriv - glasilo je pitanje.

- Ja sam potrošio mastilo, mene Ena ne zanima, čim sam joj to rekao, video sam je kako igra sa Munjezom. Otišao sam posle u kazino opet, u kazinu sam video nju kako pije s Munjom...Jednu petinu čaše piva sam popio, a zašto sam to rekao?! Ja sam rekao da te provokacije za moje emocije, to ide njima na dušu. Nisam ni ja fikus ovde i neko ko prodaje moral i morališe ljudima, video sam s njene strane nepoštovanje više puta, tako da ne vidim problem da se i ja malo zezam - rekao je Peja.

- Peja mora da se dogovori sa sobom da li sam ja poturio ili je to radio u inat...Mateja je došao do mene, ja sam ga nešto pitao, Ena je došla do mene i pričali smo o desetim stvarima...Ni u jednom trenutku nisam zvao Enu da dođe da pričamo, nego sam zvao nju da mi pošalje Mateju, zvao sam Mateju i pitao sam ga da mi da pivo, on je meni rekao: "Ostavio sam tri sa strane", rekao sam mu da mi ne daje...Vidiš da ga je mama upozoravala na mene - rekao je Đedović.

- Ja sam uvideo neke situacije, on je rekao Eni da ona pored mene nije opuštena, on očigledno želi da ona nekoga nap*šava. Ja gledam svaku situaciju, ja sam analitičar, zato nisam naj*bao u životu. Video sam da je sedela pored tebe, pa je otišla kod Uroša. Niti sam Aneli zvao da se kupamo, niti da jedemo...Ti da mi kažeš da je ovaj zid crven, ja ti ne verujem! Ena me je celo veče provocirala, legao sam da spavam, ona je sve vreme govorila: "Sada ću da budem ku*ka, sada ću da budem ovo ili ono" - rekao je Peja.

- Jesam se demonizovala, to je moj odbrambeni mehanizam. Žao mi je zbog njega jer ovo njegovi tripovi dovode do ovoga, jer kada Peja ne kocka, pokazuje svoju drugu stranu koja je takođe odvratna - rekla je Ena.

- On sada kaže da ga je mama upozoravala na mene, njegov otac je zvao mene - rekao je Đedović.

- Naravno da će da beži Dragana, ona je moja drugarica - rekla je Ena.

- Ja sam mislio da se zeza što beži od mene, a posle sam rekao Keti: "Je l' moguće da ima traumu od Ene" - rekao je Peja.

- Ja nikada Mateju nisam volela kao Peju, nikada mu nisam rekla: "Volim te". Mateja je bolji - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić