Takvi će uvek da budu na dnu: Bebica i Gastoz udruženim snagama udarili na Ivana, Belu kuću trese žestok sukob! (VIDEO)

Pale teške prozivke!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Ivana Marinkovića.

- Je l' izljubomore što su bolji i uspešniji ljudi od tebe pljuješ Bebicu i Gastoza? - glasilo je pitanje.

- Sve i da jesu, ne pljujem ih zbog toga. Komentarišem ih zbog njihovih dela i nedela, a i boli me k*rac ko je uspešniji od mene. Vidim kakvi su im uspesi - rekao je Ivan.

- Ivan ovde od početka najviše reaguje na moje komenatre, degradira me. Ljubomoran je, sujetan i neostvaren i zato komentariše. Njemu je to i Karić rekao na početku kad su imali prvu raspravu - govorio je Bebica.

- On je ono "Tuđi uspeh se ne prašta". Sećam se kad je Jelena rekla da joj je slao sliku praznog frižidera, a sad kaže kako su juce bacali i skupljali 500 dinara, takvi ljudi će uvek da budu na dnu. Ti se k*rče sa 100 evra kao da imaju 100 miliona, a onda mole bivše da ih nahrane - pričao je Gastoz.

- Ja sam moj život preneo ovde, 100 evra napolju, 100 evra ovde. On je izgubio sav novac koji je zaradio u pevačkoj karijeri, ja poštujem njegove pesme. On dođe sinoć i žicka pare u kazinu, da li kapirate to? - dodao je Ivan.

- Ivan me je juče zamolio da mu 2000 dinara i obećao me je da neće da vređa Anđelu i mene i ja sam mu dao kao slepcu, ali nije održao reč. Uvek ću da mu dam kad klekne da mi traži lovu, slepcima treba dati šansu i pomoći. Zašto sad napadaš Anđelu i mene kad si rekao da ćeš da se smiriš? Ali šalim se, naravno da mu nisam dao, to je kao što sam i žickao. Je l' on babu zakopao na kredit? - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić