Haos!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Luki Vujoviću.

- Videli smo da ti je bilo teško onih par dana dok nisi pričao sa Aneli i da si imao potrebu da se pomiriš s njom. Kada si se pomirio, dozvolio si da se ponovo pravdaš Mileni Kačavendi i Sandri, zar je moguće da ne shvataš šta ti se radi iza leđa - glasilo je pitanje.

- Nisu one negativno komentarisale to pomirenje, nego je ustala i htela je da me ukanali. Bilo mi je krivo što nisam s njom ta dva dana, tri dana nisam razgovarao sa Aneli, jer to nije razlog da se posvađamo. Ja sam joj rekao da je nikada nisam uvredio, prija mi da pričam s njom, imamo normalne teme i ne može niko da mi zabrani i da utiče na to da budem dobar sa Aneli. Ja sam muškarac koji da je sa njom nešto imao, sigurno bih ozvaničio vezu. Siguran sam u Sandru da ne bi imala odnose sa muškarcem - rekao je Luka.

- Ja sam zamerila jer je ispalo da ona mene hoće da ukanali, šta je on njoj pričao, to je to u suštini što je rekao, ništa više od toga - rekla je Sandra.

- Sandra i ja smo komentarisali par puta, nije nam jasno Lukino ponašanje od povratka u kuću. Stigne čestitka: "Pozdrav za Aneli", ne stigne za Sandru, on je Sandri rekao: "Ne mogu da dam kofer, dok ne vidim da li je za Sandru ili Aneli". Više puta on provlači to druženje sa Aneli, da je to druženje i tako dalje. On je prećutao Sandri to za salon, nije rekao: "Skočio sam kod Aneli, bilo mi je krivo, pomirio sam se", već je to komentarisano. Očito je njihov odnos više od onoga što pričaju. Sandra ljubomoriše njemu, on ljubomoriše Sandri i vrlo je specifično od povratka, on se preusmerava na Aneli, a distancira se od Sandre - rekla je Kačavenda.

- Evo da rešim i misteriju oko kofera, kofer je poslat Sandri - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić