O Josipi Stipić, drugarici učesnice "Elite" Aleksandre Nikolić, govorilo se sinoć tokom emisije "Pitanja gledalaca", kada je o njoj niz ružnih stvari izneo Milovan Minić, bivši Aleksandrin oženjeni ljubavnik.

On je, između ostalog, izneo da je Josipa tražila Milovanu da joj nadoknadi 500 dinara koje je utrošila na gorivo kada je išla u vrtić po Aleksandrinu ćerku, što je sada prokomentarisala za naš portal. Međutim, pre toga je istakla da Uroš, bivši Aleksandrin partner sa kojim ima dete, nije demantovao nju i potvrdio Milovanove priče, već da je protiv Aleks "skupljao lažne dokaze" i da je ćerka, čiji je snimak priložio, lagala.

- Želela bih da se oglasim ovim putem povodom hipotetičkog pitanja. Uroš nije demantovao mene da Milovan nista ne laže, nego je poslao samo snimak koji je smišljeno i svesno snimao kako bi iz sopstvenog očaja i nezadovoljstva prikupljao lažne dokaze protiv Aleks. Ja sam celu istinu ispričala u emisiji "Pitam za druga". Ovim putem želim da se zna vezano za taj manipulatorski snimak da je Uros naknadno meni lično rekao da je mala A.J., ćerka, priznala istinu i reka ocu da je slagala u toj situaciji iz razloga jer sam joj uzela kutiju sa slatkišima pre ručka. Činjenice govore da je to istina, samim tim što je Uroš nakon tog nemilog događaja stupio u kontakt sa mnom, jer prethodno nismo imali kontakt. Uvidevši sam moju iskrenu, dobronamernu brigu prema detetu i istinsku lojalnost prijateljsku prema Aleks i male A.J., sam Uroš je rekao da želi da njegova ćerka viša mene, jer mu je ispričala koliko me voli i koliko uživa u mom društvu. Takođe mi se lično zahvalio na brizi oko male, mi se dogovaramo da ja dodjem u SO i provedem taj jedan ceo dan sa malom. Tako je i bilo, tog dana je mala A.J. nacrtala crtež za Aleks koji joj je majka donela za Novu godinu. Ove se radi o prekomernoj manipulaciji Aleksandre sa svih strana. Neizmerno mi je žao kao istinskom i lojalnom prijatelju Aleks što prolazi kroz ovakvu nepavdu i što nema istinitu sliku od napolje. Ja njoj n ezameram, ja je apsolutno razumam pošto je poznajem. Ali se istina uvek sazna, niko nikada od istine nije pobegao - ispričala je Josipa.

Milovana je, kako kaže, tužila zbog svega što je izneo o njoj.

- Što se tiče Gargamela lažova, on je tužen i tu ću uz svedoke dokazati celu istinu pravnim putem. Taj čovek je patolški lažov koji treba da se leči. Želim sve što je za mene izgovorio da demantujem, apsolutno sve, bukvalno svaku reč. Trunke istine o meni nema u njegovom izlaganju. Sve je ispričao istinu o sebi, a prepisao kao meni. On je želeo da uđe, ne ja. Aleks zna da ja nisam želela ni da budem u medijima ni po emisijama. Od prve emisije sa Milicom i Borom, ja jesam bila u kontaktu sa njima i oni znaju da sam rekla ne neću ja da se uljučujem, nego Milan, kojeg je Alek zadužila za medije. Ja jesam pripomogla oko detalja, ali to sam radila za dobrobit Aleks i gledanosti na nju u lepom i pozitivnom svetlu. Naknadno, kada je došlo do ružnih zapleta od strane Gargamela, ja sam morala da delujem, ponavljam, u ulozi pravog lojalnog prijatelja. Meni niko nikada nije dao ni jedan dinar ni za šta, niti sam ja ikada to od ikoga tražila. Ja sam potrošila mnogo veću svotu novca na malu A.J. svojevoljno, što je Gargamel prepisao sebi. Kaže jela, pila, išla svugde. Da, ali sa mnom i ja mu te slike slala, kako jede domaću supicu i izgovara:"Ovo je najfinija supa na svetu", pila domaći sok od zove, uživala sa decom mojih prijatelja i sa mojih 5 pasa u mojoj kući i ljulji. Sve što sam činila i sa dokazima stojim iza svega. Moji dokazi su svi u jednom albumu koje hronološki slažem Aleks. Ona kad izađe celu istinu će saznati. Nikada neću dići ruke i okrenuti leđa Aleks, kao što je i ona rekla Sandri - uz prijatelje ostaješ i kad im je najgore. Aleks zna da sam ja lojalan prijatelj, to je i rekla, a ovo ostalo je izazvano lažima i manipulacijom njenog uma - zaključila je ona za Pink.rs.

