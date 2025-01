Veruje u njihovu ljubav: Anđela progovorila o Gastozu, otkrila šta mu zamera, a onda se dotakla Peje i Ene, evo za koga kaže da je iskreniji (VIDEO)

Otvorila dušu!

Anđela Đuričić je u Rajskom vrtu gde razgovara sa Drvetom mudrosti o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Ja sam promenila neke stvari koje se njemu nisu sviđale, ali on meni daje pažnju i to meni prija, naš odnos je sjajan - rekla je Anđela pa se osvrnula na njegovo ponašanje na žurki:

- Ja sam se opustila i bilo mi je fenomenalno, nije moj ples bio drugačiji, ali ako je on video nešto što ja nisam videla, neka je, ima pravo, ja sam njega iskulirala jer sam bila u šoku šta mi zamera. Ja nisam talenat za ples, a meni deluje da je poenta njegovo ponašanje, to što mi zamera, a on je pokazao ljubomoru što je meni bilo dobro, a njemu nije, ali ako je to problem, neka bude najveći - dodala je Anđela.

- Ja se za to nisam iznervirala, on je dao drugi zaključak za to, on mene nije izmitirao i zaustavio se, ali mi se nije dopadalo što je on kao tražio izraz da objasni to. Volela bih da vidim taj klip kako sam igrala, da kažem ko je bio u pravu - dodala je Anđela.

Drvo je zanimalo Anđelin komentar za odnos Ene i Peje:

- On je meni u tom odnosu mnogo iskreniji, iako on ima mnoge teorije, on je zaljubljeniji. Ima i ona emoije, ali ona je iskusna i namazana, sad ono što se pričao o Urošu i njoj, nisam videla, a meni deluje da se ona više ne bori za Peju, prepustila je to njemu, ali on gori za njoom.

Autor: N.B.