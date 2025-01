Podržavam sinovljeve odluke: Oglasio se Zoran Pejić posle novog karambola Ene i Peje, a tek da čujete šta kaže za Đedovića

Ljubav Ene Čolić i Jovana Pejića Peje definitivno je pukla, sudeći po njihovim poslednjim odlukama i komentarima za crnim stolom.

Sinoć je tokom emisije "Pitanja gledalaca" ponovo izbio haos između njih, zbog čega je Ena završila u suzama, dok se Peja u oca Zorana Pejića Peju zakleo da sa Enom više neće progovoriti. S tim u vezi, kontaktirali smo Pejića kako bismo proverili kako gleda na sinovljev odnos s Čolićevom, budući da je za njihovu ljubav isprva navijao.

- Kod njih se izdešavalo sve ono što smo svi mi najmanje želeli... Ali se to tako nešto izdešavalo da se ona okrenula Rajačiću, on pije pivo sa Aneli... Jednostavno, ako mi verujete, ja ne znam, ne znam... Jovan kad se zakune, on svoje obećanje drži. Mi, kao roditelji, podržavamo njega i njegovu odluku, kakva god da odluka bude bila. Poštujemo njega i njegove odluke. Što se mene lično tiče, mislim da se to otrglo kontroli, videćemo u narednim danima šta može da se desi kada su njih dvoje u pitanju - rekao je Zoran, a potom pomenuo Marka Đedovića, sa kojim je Peja sinoć ušao u raspravu.

Žao mi je što opterećuju Đedovića, jer Đedović je naš prijatelj i drug. Đedović i Mića su ljudi koji tamo pomažu svima i izlaze u susret pravim i iskrenim drugarima.

Autor: Darko Tanasijević