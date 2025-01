Mogu da pomislim da su ga podržali jer je to napolju dobro: Nikad iskrenija Ena Čolić smatra da Peja nije imao emocije prema njoj (VIDEO)

Iskrena do koske!

Naredno pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Hoćeš li jedanput odbraniti čoveka kog voliš, pošto više gineš za lažne prijatelje - glasilo je pitanje.

- Ne znam od čega da ga branim s obzirom da je sada srećan, jer je u idiličnom i harmoničnom odnosu, pa neće biti u sukobu. Ja sam već rekla da ovde imam jednog prijatelja i Luku ovde smatram prijateljem - rekla je Ena.

- Ena je govorila za Uroša da joj je drug, tako da ne znamo, nije imenovano na koga se misli. Ja sam rekao da sam uvek tu za nju. Peju treba ona da brani, a ne mi da ga branimo - rekao je Luka.

Sledeće pitanje bilo je ponovo za Enu.

- Draga devojko, tako dobrog izgleda, borbena za pet muškaraca, kaži mi molim te šta će ti Peja?! Da li misliš da je on čovek bez ljubavi, pa mu je sve fejk - glasilo je pitanje.

- Ne slažem se s tim, osećala sam se da mi je trebao takav muškarac. Možda, ne znam šta da mislim, postoji mogućnost da on zapravo nema emociju, nikada nije ni imao, njegovi postupci to govore...Ja kad volim ne postoji niko drugi. Ja sam se trudila za ovaj odnos, on ga je izbegavao od početka, pravio je distancu. Bio je stegnutiji od mene. Njegov tata šalje čestitku, on ulazi sa mnom u vezu, onda posle raskid. Stižu pokloni, mi se opet mirimo i tako na dalje. Sve kada spojim, mogu da mislim da je to rijaliti. Mogu da tumačim i da kada su ga podržali njegovi, da su ga podržali jer to ide i da je dobro - rekla je Ena.

Naredno pitanje bilo je za Sandru Obradović.

- U kakvoj si to teoriji i da su Luka i tvoj bivši muž provodili vremena na univerzitetu, kakve to veze ima - glasilo je pitanje.

- Mi smo pričali o tome da je slučajnost, ali nije to nikakva teorija zavere - rekla je Sandra.

- Ne poznajem čoveka - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić