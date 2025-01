Šok: Ivan saznao za Aleksandrine tajne poglede upućene Milovanu, bivši je raskrinkao do srži, ona odmah našla opravdanje! (VIDEO)

Pokušala da se opravda!

Upravo je počela emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su imali prilike da pogledaju Milovanovo priznanje da ga Aleksandra gleda u ogledalima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Nikolić kako bi otkrila da li je to istina.

- Baš nije istina. Bila je neka tema na Debati i gledala sam ga direktno u oči. Ja nemam problem da ga gledam, pogledam u čudu nekom, prosto sam šokirana šta je uradila - rekla je Aleksandra.

- To o čemu ona priča je bila jedna situacija, a još deset je bilo gde me gleda u ogledalu. To nije pogled sa osmehom, zna ona kakav je to pogled i šta sam joj govorio za njega. Ne zavodi me, ne može više uopšte da me zavede, a ne pogledom - rekao je Milovan.

- Ja ga uopšte ne gledam, zapravo šta više sam srećna što sam ga se rešila - rekla je Aleksandra.

- Pa gledaćemo se mi još dugo, povezani smo - rekao je Milovan.

- Pa on misli zbog suda i to, ali nema veze nek mi uzme sve pare. Uzimao mi je i bivši muž, pa nikom ništa - rekla je Aleksandra.

- Ne, on je uzimao meni pare, a ja ću tebi - rekao je Milovan.

- Milovane kakav je njen pogled? - upitala je Šopićka.

- Da spusti loptu, bukvalno kao da me moli da ućutim - rekao je Milovan.

- Okej je iskreno i ja gledam neke ljude, tako da mi je to glupost - rekao je Ivan.

- Ja sam iskreno razočaran jer sam mislio da se Aleksandra gleda tako samo sa mnom. Ne znam o čemu Ivan priča i o kakvoj konkurenciji, ja nju uopšte ne muvam, a i ne možeš mi nikad ti biti konkurencija. Meni je Aleksandra super, ne želim da se ograđujem - rekao je Mateja.

- Jako je čudno da Aleksandra tražiš neko razumevanje sa njim i gledaš se sa njim, a učinio ti je toliko loše - rekao je Karić.

- On zna neke stvari iz mog života koliko je meni bilo teško i dok se vodila tema na Debati, ja sam ga namerno pogledala u fazonu da zna sve što sam prošla i koliko mi je bilo teško, a on nastavlja da me gazi. Da li je moguće da si toliko loš čovek? Ja njega želim da osvestim malo - upitala je Aleksandra.

- Meni nije šmekerski to sa Milovanove strane, dobro je za rijaliti, ali nikako nije dobro za pozadinu. Ko god je ovde bio, niko nije razmišljao o deci napolju koja se non stop provlače kroz ovu priču - rekao je Baki.

- Meni je ovo sve normalno, pogledom se traži nešto što je možda rečeno. To je normalna stvar, ona sad mehanički u njega gleda. Ona od njega traži razumevanje. Ne treba da se krije od toga ako gleda - rekla je Aleksandra.

- Milovane gledao si Ša i Mionu i ponavljaš priče - rekao je Ivan.

- Direktno me provocira preko ljudi u pušioni, želi da dobije reakciju, non stop radi sve. Konkretno danas je pevala neke pesme koje smo mi zajedno pevali. Jedna velika činjenica je da Ivan njom upravlja, ona je učenica, a on učitelj. On je vodi direktno iz kanala u kanal direktno - rekao je Milovan.

- Mene Ivan baš naprotiv smiruje, tamo gde grešim, on uvek mi ukaže na greške - rekla je Aleks.

Autor: N.P.