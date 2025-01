Peja igrao rijaliti sa Enom?! Ona ubeđena da je obrlatio, shvatila da je nikad nije voleo, pa poručila: Sa kerovima, samo kerovski! (VIDEO)

Ena besna kao ris!

Upravo je počela emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su imali prilike da pogledaju razgovor Ene Čolić i Dragane Stojančević o Jovanu Pejiću Peji. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovanu Pejiću Peji.

- Meni je drago što njih dve gledaju u kamere, pa onda krenu da pričaju u kameru. Bilo mi je žao devojke, ona bukvalno beži od mene po kući. Ja ako verujem svojim drugarima koji su oko mene, ne moram ja da uterujem strah - rekao je Peja.

- Ja ne mogu da komentarišem Peju i njegov rijaliti, on kreće od sebe. Ja ne obraćam pažnju na kamere, ali kad ih vidim ja ućutim. Ne znam kome ja uterujem strah i kome sam ja strašna - rekla je Ena.

- Pa ona čim vidi da ja sedim s nekom devojkom, ona pravi haos. U utorak na žurki je ona igrala sa Munjom i Rajačićem, tako mogu i ja da uzvratim kerovski - rekao je Peja.

- Od kera samo kerovski. Šta reći? Ja Draganu nisam napala, rekla sam pošteno - rekla je Ena.

- Ma daj bre, pa vi da ste prave prijateljice ti bi joj rekla sa strane - rekao je Peja.

- Ako je moja drugarica rekla da joj smeta to, onda je normalno da ću ja to da ispoštujem. On je meni krenuo da uzme palačinku, ja sam rekla: ''Ajde batali me toga'' - rekla je Dragana.

- Baš pre toga je prethodilo njegovo jurenje nje po imanju - rekla je Ena.

- Bitno je da Ena stigne da ispoštuje sve, Munju na bini, Uroša Rajačića, Mateju, a onda kad Peja uradi nešto sa Aneli onda je to vau, pa krene da plače. Ona je jedna klasična folirantkinja, sve radi svesno - rekla je Miljana.

- Ja sam obrnula ploču i do sada nisam htela da komentarišem ovu priču. Peja nije uopšte mutav i naivan, u svakoj situaciji pokazuje da je rijaliti učesnik. Ja sam Eni zamerala ponašanje, međutim vrlo mi je interesantno da on juri Draganu da vidi kako će da reaguje. Počinjem da verujem da je Ena u pravu da on nema nekakve emocije, on vrlo dobro zna šta se dešava u ovom projektu. Svi ljudi koji ga komentarišu , on se tu upali nešto. Sve mi je jasno da Ena ima veće emocije, a dovodi se u pitanju da li ih on ima. Vrlo dobro zna šta radi, ništa on ne radi drugačije od Ene, samo ne znam kako dođe do toga ko je rijaliti igrač - rekla je Milena.

- Ja ne prodajem drugare zbog rijalitija, vidim kako je ona započela našu vezu. Mnogo stvari vi niste videli, a ja sam njoj davao savete kao prijatelj - rekao je Peja.

- Malopre je sam rekao: ''Aca je više muvao Draganu nego ja'', čime on ide po diskoteci i juri Draganu? Onda ide kod Aneli, pa što ide kod Aneli? - upitala je Milena.

- Njemu je tata poslao čestitku i dao mu je direktan znak da uđe sa mnom u vezu. Niko nije podržavao naš odnos, govorili ste da sam mu kao majka, da ću ga uništiti. On je meni rekao: ''Ja uskoro idem odavde jer mene plaćaju previše, a ja ništa ne radim''. Eto ga, honorar je opravdan i sad se žaba pretvorila u rijaliti igrača - rekla je Ena.

- Provalio sam ja njenu foru. Ona se plaši da ne ostane bez dečka - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.