Uhvaćena u igri: Takmičari osudili Enu zbog ponižavanja Peje, otkrili da konstantno vređa Zlatu Petović (VIDEO)

Nenad Marinković Gastoz je ustao kako bi prokometnarisao odnos Ene i Peje.

- Užasno ponašanje Ene, čoveku kojem je htela decu da rodi, govori ovako. Sada će jedna Zlata Petrović da ćuti dok joj ponižavaš sina. Ako Pejo posle ovih reči budeš sa njom, ti si debilko. Zamislite ona kaže njemu da je on namerno sve radio sa njom u Eliti, jer ništa ne radi. - rekao je Gastoz.

- Meni Pejin tata nije jasan, on je glasao za tu ljubav - govorila je Aneli.

- Zoran Pejić Peja je rekao da mu je žao Đedovića zbog teorija. - rekla je Ivana Šopić.

- Moja majka je zvala Ivana prvo kada se znalo da ulazim, i MIloša Bojanića. Nije sigurno zvala Maju i Alekswandru kao Ena. Moja majka nikoga nije blatila, ona je meni rekla da se pazim Đedovića. - rekao je Peja.

- Kako mi znamo da ovo nije njihov dogovor da prave zvrčke, da nije to njihova fora, Ena je rekla da joj je on tražio zvrčke. Peja je tražio Eni da se zakune da je ja nisam poslao kod njega, on polazi od sebe i ide ka drugima. - rekao je Đedović.

- Nemojte meni te fore - dodao je Peja,

- Vi skidate bubice da biste pričali o honorarima, i planovima , a ne o bitnim stvarima. On je meni rekao u pušionici da je ona ku*ava - govorio je Đedović.

- Ja sam njemu bila sredstvo, on je upoznao mog sina, a pravio je fejk vezu sa mnom, sve je radio zbog rijalitija. Sada je tražio razlog da pobegne od mene - dodala je Ena.

- Ona je bacala patetiku, pa sada pljue po njegovoj mami, a Zlata je rekla sve i otrkila da mu ne podržava vezu, Pejo ne daj da te gaze ovi šljamovi, ti pokazi svoje lice, komenntariši ne daj na sebe i pokidaćeš - dodala je Jelean.

Autor: N.B.