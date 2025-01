Doveo je do dna: Ivan Marinković dokusurio Aleksandru zbog flerta sa Matejom, nazvao je ženom za jednu noć! (VIDEO)

Ona ćuti kao zalivena!

Uroš Rajačić dao je svoj sud o flertu Mateje Matijevića i Ene Čolić, te je Ivan Marinković nikad besniji otkrio da ne želi da brani Aleksandru i da je muškarci gledaju kao ženu za jednu noć.

- Setimo se klipa gde Ena priča Aleksandri: ''Mislim da se sviđaš Mateji'', ona je bila najsrećnija. Videli smo kako se Ivan žalio što Aleksandra nije bila sa njim - rekao je Uroš.

- Meni Ivan nije skrenuo pažnju da ne smem da pričam sa Matejom, da je skrenuo, ja ne bih - rekla je Aleksandra.

- Ona je zaljubljena od starta u Mateju, a tek sad izlazi sve na videlo. Ivan čim mu ne odgovara nešto on ustane i kaže: ''Vi ste rekli da sam ja smuvao Aleksandru zbog opklade, pa vi razmišljajte da li je tako''. On nju odmah ponižava, a Mateja to ne radi - rekao je Uroš.

- Mateja neće nju da ponizi i uvredi, itekako hoće da bude sa njom na jednu noć - rekao je Milovan.

- Meni je ovo top, ali pre neki dan Milovanov i Matejin razgovor je zvučao ovako: ''Da mi je pola sata sa Aleksandrom gorelo bi, malo jače'', a on je rekao: ''Nemoj da se ku*čiš, mnogo je dobra i deset minuta ti je mnogo'' - rekla je Ena.

- Ona je dozvolila da pored mene koji je ne ponižavam, tri muškarca o njoj pričaju kao o se*sualnom objektu. Najmanje je bilo bitno da se meni opravda, ali je iskoristila u dva navrata da prebaci neku loptu na mene - rekao je Ivan.

Autor: N.P.