Peja odlučan u nameri da se ne pomiri sa Enom: Svi su bili ubeđeni da će popusti, ali je ovim potezom stavio tačku za sva vremena! (VIDEO)

Nije popustio!

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić nedavno su raskinuli, a svi ukućani Bele kuće očekivali su njihovo pomirenje. Naime čak je i Ena Čolić jednom prilikom u Šiša baru, kada je razgovorala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem, istakla da očekuje da će se njih dvoje ubrzo pomiriti, do čega ipak nije došlo.

Čini se da je ove noći došlo do najbrutalnijeg sukoba do sada kada su njih dvoje u pitanju, a Peja je ponovo odlučio da spava ove noći na kauču, inače daleko izolovan od Ene Čolić. Ipak je Peja ovim potezom jasno stavio do znanja da je na njihov odnos stavljena tačka, a kako će Ena ovo prihvatiti, ostaje nam da saznamo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

