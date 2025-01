Pala u očaj: Ena shvatila da je ljubavi sa Pejom zauvek došao kraj! (VIDEO)

Ne vidi rešenje!

Ena Čolić nakon razgovora sa Jovanom Pejićem Pejom sela je na svoj krevet sa Katarinom Samardžić Keti, kako bi joj prepričala sve što se desilo. Ona je sve vreme bila na ivici suza i nije mogla da sakrije koliko joj je teško zbog svega što je on njega čula.

Kad je Ena završila, Keti joj je otkrila šta je pričala sa Pejom danas tokom dana.

- Bio je u pušionici, ali ni reč nismo pričali o vašoj situaciji. Pričali smo o životu i porodici, kako je odgajan, ništa specijalno. Ja njega razumem šta mu je u glavi i šta misli, ali mislim da je malo otišao u tačku - govorila je Keti.

- Ima neke tikove koje nije imao do sad - dodala je Ena.

- On se paranoiše, mislim da preteruje. Ne vredi da mu ti objašnjavaš, on mora da vidi dela. On više nikome ne veruje, bilo šta da mu kažeš - pričala je Keti.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić