Raskrinkan Enin flert sa Rajačićem: Peja konačno video njeno pravo lice! Zauvek stavio tačku, pa Đedoviću uputio javno izvinjenje (VIDEO)

Zauvek odsvirao kraj!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako Ena Čolić i Uroš Rajačić flertuju za vreme žurke.

- Je l' vama ovo izgleda kao drug i drugarica? - pitao je Milan Milošević.

- Izgleda katastrofa, za d*pe je nisam uhvatio nijednom - pravdao se Rajačić.

- Ja ne vidim šta je sporno - dodala je Ena.

- Pipanje, zagrljaji nežno... Ovo je ljubav. Niko ne treba da stane na put ovoj ljubavi, krevet isplaniran - govorila je Jelena.

- Ovo sam video i tamo, pokazao sam to i Milici. Ja sam đuskao i smejao se, ovo sam očekivao od nje. Pet puta sam video neke situacija, sebi sam ubacio u glavu neke stvari i tripivao jer nisam mogao da verujem da je to ta osoba. Ja sam napadao ovde neke ljude, a to je ona. Danas sam joj objasnio neke stvari kao čovek. Izvinjavam se Đedoviću ovim putem. Eni sam hteo da budem prijatelj, mislio sam da je neko pravi ovakvom, ali je to Ena. Mislio sam da su ovo budalaštine i kad su govorili ja sam je branio i verovao sam u ljubav. Ja sam ovih dana konačno srećan, promenio sam ritualn, posvetio sam se sebi. Bila mi je izbor, drago mi je da mi je Bog posle četiri meseca otvorio oči. Kad ti neko nabije priste u oči jednom, dva puta, šesti put, shvatiš da je to bezobrazluk i da je to Ena. Dok sam gledao klip srce mi jeste kucalo, ali sam opušten u ovoj situaciji jer sam se sklonio od nečega što nije za mene. Videlo se i da je Munja došao po Enu, ali Uroš jednostavno nije dao - govorio je Peja.

- O nama ovde nikad nije pušten njen klip kako izgleda nabijanje na onu stvar, niti je pušteno kad Peja vata Aneli za struk i vuče je za ruku. Zvao si je da ti ponovi šta ima da ti kaže, pijan si je vukao po kući. On je njoj prišao, nešto joj je rekao i meni je srce lupalo... - govorila je Ena.

- Ovo je katastrofa, Uroš je na kraju klipa rekao: "Munja i Jelena vs. ti i ja" - dodao je Karić.

- Ja sam sve gledala svojim očima, srce mi je lupalo i dobro mi nije bilo. Ja sam sišla kod Luke i Rajačića, nisam želela da pričam i želela sam ovako da se ponašam. Bolje ovo nego da sam otišla u kuću da plačem, da mi se ona sladi. On je tebe vaćario ovde za struk. Ja sam sišla namerno sebi da ulepšam veče, ja sam demonizovana k*čka kad me povrediš - pričala je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić