Njena sestra ga nije volela: Ujak Ene Čolić obelodanio detalje njene veze sa Matejom, uporedio ga sa Pejom i otkrio ko je za nju bolji izbor (VIDEO)

Mnogima ova njihova izjava nije bila jasna!

Dejan Đoković, ujak Ene Čolić i Gordana Goca Džehverović, poznatija kao mama Džehva, večeras su gostovali u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji kod voditelja Stefana Miloševića Pande i Maše Mihailović.

Dejan je progovorio o Eninom odnosu sa Matejom Matijevićem.

- Ono što znam nisu se preterano dogovarali, to za dete posle dve godine je bila hipotetička šala, ako ostanu zajedno, genetika, ona još jedno dete, on da postane otac. Oni imaju drugačije viđenje stvari, Mateja nju štiti, gleda je zaštitnički i prijateljski. Trpeo je napade zbog Ene i zato sam mu se zahvalio. Oni to gledaju drugačije, jer je Ena vezu posmatrala na jedan način, a on na drugi. On se pokazao kao momak koji voli da šara, nije za stabilnu vezu, pogotovo nije bilo pre tri godine. Znam kakav je to odnos bio, Ena se dosta žrtvovala, dva puta dnevno je odlazila za Pančevo. Enina sestra zna mnoge tajne, znam da ga tad nije previše volela - govorio je Dejan.

- Da li tu i dalje tinja nešto? - pitala je voditeljka.

- Da li su to iste varnice kao Mateje i Aleksandre? Mateje i Aneli? Mateje i Sofi? Kod Mateje varniči na sve strane - rekao je ujak Ene Čolić.

- Ako su videli da ne mogu zajedno to je to, ja ne verujem da će oni ponovo i mislim da Mateja nije tako kvaran da bi nešto pokvario - govorila je Goca Džehverović.

- Ko joj više pristaje, Mateja ili Peja? - pitala je voditeljka.

- Mateja definitivino, mislim da bi više vodio računa o njoj, da je pažljiviji, deluje dosta starije i ozbiljnije. Peja mi deluje mlađe, kao da je stvarno velika razlika između njega i Ene i da su karakterno drugačiji - odgovorio je Dejan.

Autor: A. Nikolić