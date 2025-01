Ovo se čekalo! Đedović otkrio sve detalje razgovora sa Zoranom Pejićem, pa opleo po Zlati Petrović: Svađao sam se sa mnogo većim ličnostima... (VIDEO)

Otvorio pandorinu kutiju!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Marku Đedoviću kako bi otkrio detalje razgovora sa Zoranom Pejićem Pejom, a potom je opleo po Zlati Petrović.

- Ja sam malom Peji doneo parfem, a njegov tata me zamolio da ako budem ulazio na Debatu, da ga malo razbudim. Mene je Sanja Maletić pitala: ''Je l' mogu da dam tvoj broj Peji obzirom da smo prijatelji?'', naravno ja sam to odobrio. Mi smo imali super odnos, on me zamolio da se nađem Peji. Ja takve stvari ne radim pre ulaska u rijaliti i ne interesuje me, ali je on mene zamolio: ''Kaži mu da se skloni od rulet stola jer zna kakvi su problemi bili ranije''. Ja sam ušao ovde i nisam mogao da mu kažem s vrata, napolju se Peja nervirao i oko drugih stvari. Kada je Peja igrao rulet, ja sam prišao i rekao mu: ''Idi juri devojke, skloni se od tog rulet stola''. Je l' sam ja Peju gurao da pu*i ku*ac Poniju ili sam ga gurao u vezu u kojoj mu je bilo lepo? Sve i da je to istina, a nije, ja mu nisam želeo ništa loše - rekao je Marko, pa dodao:

- Napolju su svi komentarisali da se Peja druži sa starijim ljudima, a niko mu ne skreće pažnju da ne radi to. Sledeću žurku sam opet prišao i rekao isto. U nedelju sam ja razgovarao sa svim ljudima oko Peje. Kada je Ena ovde ustala i rekla: ''Da postoje šanse da on sutra bude kockar jer mu to vidi u očima'', ja sam ga branio. Nisam radio takve stvari, ali očigledno nije dobro kad ne radim takve stvari. Definitivno moram da teram ljude na kapiju uz dubok osmeh. Kada sam ga video u nedelju, rekao sam: ''Mali, da te više nisam video kod rulet stola''. Maletićka me uvalila u go*na s Pejom, gledao sam da se ne razvodnjava ta priča. Posle žurke on dolazi i mene okrivljuje za odnos njega i Ene, ali ne znam za šta sam ja krivac - rekao je Đedović.

- Šta ćemo sa Zlatom? - upitao je Darko.

- Nije mi ni čudno, obzirom s kim se konsultovala pre rijalitija. Ne znam odakle joj ideja da zove ljude koji su odavde izašli sa nulom i bez žena. Svako ima pravo i svako može da bira s kim će da se čuje. Ja ne znam samo ko je ovde prošao, a da je bila dobra sa mnom. Je l' prošla loše Kačavenda? Aneli? Anđelo? Anita? Ne znam stvarno da su baš loše prošli. Ja sam večeras shvatio da se osoba kao ja nikad neće biti ovde. Zlata ima pravo da upozorava svoje dete na šta hoće, on je to u jako lošem momentu izneo, baš kada sam bio nervozan i mogao sam da izvređam Zlatu kao konja. Ja sam se svađao sa mnogo jačim medijskim ličnostima - rekao je Đedović.

- Zbog čega Peja misli da ti Aneli guraš njemu i rekao si: ''On ne može da priča o obrazu i moralu jer je aludirao da je Ena ku*va, a s njom je ušao u vezu?'' - upitao je Darko.

- Ja sam bio previše iskren, očigledno ko je iskren ovde previše na*ebe. Ja kući imam podeljeno mišljenje, majka koja kaže: ''Malo pogledaj Đedovićevo ponašanje'', a otac podržava Marka. Kada sam video da Aneli dolazi od Đedovića s pivom, onda je odmah Ena otišla kod njega i sve mi je bilo jasno. Ja sam se izvinio Đedoviću jer sam pogrešio - rekao je Peja.

- On je mislio da mu ja guram Aneli, šta je problem ovim muškarcima? Što im guram devojku, pa šta da im gurnem. Ja da sam savetovao Enu, ona bi išla po ćoškovima i lupala glavom. Ja kad odradim meni nije krivo, ali mi je krivo što ne odradim. Jao imam dušu juče sam te upoznao, boli me dupe za tu priču. Možemo da budemo dobri, ali sad ja baš da ti radim kolutove i zvezde, pa nisi ti sin od princeze Monaka, nego sin Zlate Petrović. On nije loš, ali kao da je zamužen pogrešno. On ide dobrim putem propalice - rekao je Đedović.

- Ne - rekla je Ena.

- Je l' sam te pitao nešto? I ti ideš isto tim putem, samo to ne vidiš - rekao je Đedović.

Autor: N.P.