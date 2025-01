Tražio je da mu vratim novac jer me je hranio kao malog: Marko otkrio šok detalje o njegovom ocu, evo šta mu zamera (VIDEO)

Au!

Joca Novinar je podigao Marka Stefanovića kako bi progovorio o svojoj porodici, on je komentarisao kazne koje je pominjao njegov otac:

- On pokušava mene da demantuje kaznama koje sam imao, a da se to radi o meni, ja bih to na drugačiji način rešio. Ja bijh gledao da rešim te probleme, a on je na taj način otkro da je sve laž, samo da pokušava da se opere. Moram da kažem da sam se setiop kada sam ja duvao svećice, sa torte i to je rošđendan mog komšije, a da ne pominjem te pare koje je uzeo od mog i Sanjinog fana - rekoa Marko pa dodao:

- Ja nisam ništa govorio o bratu i majci, a sada to što je moj brat rekao je to, on je to radio jer ga je otac naterao, moguće je da je to uradio zbog novca i karijere. Moj brat je išao kod te žene koja im je dala novac i koja mu je pomogla oko akrijer - rekoa je Marko.

On se osvnruo ina odnos sa majkom nakon svega;

- Moja majka nikada nije pokušala krišom da mi doturi neke stvari, da mi da nešto. Ne krivim majku jer znam da je htela d mi pomnogne. Moj izduvni ventil bio je sport, treninzi. Mislio sam nekada da to možda tako treba da bude, a da ja nisam bio dovoljan, ali mislim da je njega najviše bolelo to što sam ja posle škole zarađivao, njemui je smetalo kada sam ja krenuo ozbiljno da zarađujem, da ispunjavam svoje snove, i moje i Sanjine. Moja majka nije smela da dođe na otvaranje salona moje devojke, da nije bila moja tetka tu, koja ju je dovela, ona ne bi došla. - rekao je Marko pa je dodao:

- Kada sam krenuo da zarađujem, moj otac je meni tražio da mu vraćam pare koje je on meni davao, što me je hranio. Ja mom detetu ću dati sve što mogu i nikada mu to neću prebaciti - rekao je Marko.l

Autor: N.B.