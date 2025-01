Evo da li ima nade za pomirenje: Marko otkrio da li bi oprostio ocu nakon svega (VIDEO)

Šok!

NAkon što je Marko Stefanović pričao o svom ocu, Sanja Grujić je ustala kako bi dala svoj sud.

- Ja Marku verujem, Marko je uz mene sve vreme bio, i dao mi je sve što sam ja htela - rekla je Sanja pa je otkrila kako se osećala u kući MArkovog oca:

- ON je prema meni bio uvek divan, nije mi jasno što je rekao da sam ja loša, a ovamo kada dođem kod njega on me ljubi u glavu i hvali me - rekla je Sanja.

- ON je to radio da bi nas slikao i slao toj ženi slike da bi ispalo da je on dobar otac - dodao je Marko.

Sanja je rekla da Marko što se nje tiče nikada ne treba da bira između nje i njegovih roditelja, pa je Marko dodao:

- Ja ne želim komunikaciju sa njim, pogotovo posle svega što je rekao za Sanju i što je uradio, prvo mora da se pokaje da bismo mogli da komuniciramo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.