Veoma turbulentna noć je za nama!

Prethodne noći u "Eliti" je održana emisija "Pitanje novinara", voditelj Darko Tanasijević zajedno sa ukućanima pročešljao je aktuelne teme, a kako to obično biva, isplivali su i novi šokantni detalji, na koje će malo njih ostati ravnodušan.

Na početku večeri, Darko je podigao Anđelu Đurišić kako bi sa njom porazgovarao o novim detaljima njene emotivne veze sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Anđela, učesnici sve više ogovaraju tebe i Gastoza. Šta ti smatraš da je uzrok njegovog nezadovoljstva tobom ili tvojim ponašanjem poslednjih dana, pa ti čini se traži stalno neku zamerku? - upitao je Darko.

- Normalno je da u svakom odnosu ima trzavica u odnosu, ako misliš na žurku, možda je i bolje što mi je odmah sugerisao. Zamerim i ja njemu neke stvari, ali malo suptilnije. U poslednjih dve nedelje ja sam prepuna pozitivne energije, on je mnogo više nervozniji od mene - rekla je Anđela.

Anđelini odgovori doveli su do toga da se pojavi novi konflikt između Gastoza i nje, a on je u jednom momentu čak ponizio uživo u programu, na šta je ona veoma burno odreagovala.

U jednom momentu, u raspravu se uključila i Aneli Ahmić, a šta je ona rekla i kakav je njen komentar na vezu Anđele i Gastoza, možete pogledati u nastavku teksta.

Nakon toga reč je dobio i Gastoz, pa otkrio zašto mu je prekipelo i šta mu najviše smeta u odnosu sa Anđelom.

Nakon Gastoza, na red za svoj sud i komentar, došla je i Ena Čolić koja je iznela da smatra kako Gastoz u određenim situacijama ponižava Anđelu.

- Meni se ne sviđa njegovo ponašanje, to što je on nju par puta ponizio. On jeste moj drug, ali za te stvari sam na Anđelinoj strani. Potpuno je podržavam u svemu. Moram da kažem da ja smatram da je Peja folirao naš odnos, tako da smatram da je Maja rekla ono za njega da možda oni znaju nešto. Meni je grozno da on njoj kaže, šutnuću te kao kantu, ja preko toga ne bi prešla nikada.Ja sam do sada ćutala iz poštovanja prema njemu, poštujem ja njega i dalje, ali morala sam to da kažem. On u tom odnosu nije kako treba - rekla je Ena.

Ni jedno komentarisanje ne može da prođe bez Lepog Miće, tako je bilo i ovaj put, a šta je on imao da kaže na vezu Anđele i Gastoza, i kakav je njegov pogled na njih, možete pogledati u nastavku teksta.

Marko Đedović je na reklamama otkrio kako se Gastoz ponašao prema Anđeli kada je njemu bilo lepo na žurki, a njoj ne.

- Šta on priča, kada je bio Bata Laki, on je nju sklonio, a sada kada je njoj lepo, problem je - rekao je Marko.

Nakon haosa sa Anđelom i Gastozom, na red su došli Jovan Pejić Peja i Ena Čolić, njih dvoje su nedavno završili svoju emotivnu vezu, a šta se dešava trenutno kod njih otkrili su kako Darku, tako i gledaocima.

- Ja sam joj rekao da ne želim više da budem sa njom, rekao sam joj da sam joj prijatelj, a sebe sam u bacio u teorije zavere, otpisao sam druge ljude, zbog nje, a nisam trebao njoj da verujem. Njoj je danas bilo krivo što nije pušten klip mene i Aneli, a ja sam sve rekao, a onda izađe njen klip kako igra da Rajačićem, ona je bila izrevoltirana, jer nije bio klip mene i Aneli. Ja njoj dajem ruku da joj pomognem, a ona mene gura u kanal. Govori da sam ja pi*ka, navikao sam na to od nje. Ona ima više lica, a ja samo jedno, smatram da sam je zavoleo, a ona je mene ubacivala u crveno. Ona je na klipu sa Rajačićem bila koketna, da je on malo jače stisnuo, bilo bi tu svašta - govorio je Peja, sve dok u jednom momentu njegovo izlaganje nije prekinula Ena, što je dovelo do novog haosa između njih.

Peja je nakon toga progovorio i o tome da li ima probleme sa kockom, kao i zbog čega ga je majka Zlata upotorila na Đedovića.

Novinar Darko Tanasijević je nastavio razgovor sa Enom Čolić o Jovanu Pejiću Peji:

- Ena ponovo si izrazila nezadovoljstvo jer ti u odnosu sa Pejom ispadaš loša, a ti tvrdiš da to nije tako? - upitao je Darko.

- Za većinu ljudi me ne zanima mišljenje, ali povredi me ono što mi kaže Gastoz, Karić, ali me nerivra što danas nije pušten njegov klip, samo moj, nije fer jer sam ja ispala grbava u tom odnosu, a kod mene je to on prouzrokovao. - rekla je Ena.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Marku Đedoviću kako bi otkrio detalje razgovora sa Zoranom Pejićem Pejom, a potom je opleo po Zlati Petrović.

Nakon toga Ena Čolić je potkačila i bivšu rijaliti zvezdu Maju Marinković, gde je iznela svoje mišljenje kako Maja nije devojka za brak.

U žestoki sukob upale su Jelena Ilić i Ena Čolić. Naime, Jelena je optužila Enu kako je ona na žurki flertovala sa Urošem Rajačićem. One u sukobu nisu birale reči, te su jedna drugu nazivale "vesticama" i ostalim pogrdnim epitetima.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.An

Ena se ni nakon sukoba sa Jelenom nije smirila, te je samo svoju pažnju usmerila na Aneli, koju je imitirala i pokušavala da ponizi na sve moguće načine.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Urošu Rajačiću kako bi progovorio o svom raskidu sa Jelenom Ilić, ali i flertu sa Enom Čolić.

- Ja sa Enom nisam flertovao, to vi samo tako vidite. Odnos sa Jelenom je meni toksičan i počela je da mi smeta njena ljubomora koja je počela da bude na sve devojke u kući. Borio sam se za taj odnos i nisam hteo da odustanem. Svestan sam da ona vuče neke traume i hteo sam da joj pomognem da to prevaziđe, ali ne ide. Ona više ne može da se kontroliše, vrišti pred svima - rekao je Uroš.

Nakon toga Darko je pozvao Borislava Terzića Terzu, koji je pre samo nekoliko dana postao otac, a voditelj ga je pitao kako se oseća povodom toga, kao i kakav utisak je na njega ostavila torta sa slikama bebe, koju je za Terzu poslala njegova bivša verenica Milica Veličković.

- Terza, stigla ti je torta, pun si utisaka? - upitao je Darko.

- Jeste, bilo mi toliko emotivno. Oduševljen sam mojoj Barbarom, stavio sam slike iznad kreveta i često odem u toku emisije tamo da popričam sa njom. Mislim da mi je Milica poslala tortu zbog prstića, uvek me je Milica zezala. Milica će uvek imati posebno mesto kod mene jer mi je na svet donela Barbaru Veličković - rekao je Terza.

Nakon toga, Darko je imao još pitanja za Terzu, a jedno od njih je bilo da li je bio intiman sa svojom cimerkom Kristinom Buđevac.

Nakon toga, Terza je progovorio i o velikom budžetu koji mu je dala njegova bivša devojka Sofija Janićijević. 

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi progovorila o svom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzu za kog tvrdi da je samo naučio šta je poniženje.

Na red su zatim došli i Milovan Minić i njegova bivša devojka Aleksandra Nikolić.

Nakon toga Aleksandra i Milovan su progovorili o svojoj najdubljoj intimi, pa otkrili šokantne detalje.

Jelena Ilić i Uroš Rajačić sklonili su se u garderober kako bi popričali tokom emisije ''Pitanja novinara'' zbog žestoke svađe koju su imali zbog Ene Čolić. Međutim, njih dvoje ni sada nisu pronašli zajednički jezik, te su ponovo zaratili.

- Ja ću da te pitam konkretno pitanje: Šta si bila pre sto godina? - upitao je Uroš.- Gurnuo si me - rekla je Jelena.

Nakon što su Milovan i Aleksandra otkrili svoju najdublju intimu, Ivan Marinković to je iskoristio kako bi se pohvalio svojim umećem u krevetu.

Joca Novinar je podigao Marka Stefanovića kako bi progovorio o svojoj porodici, on je komentarisao kazne koje je pominjao njegov otac:- On pokušava mene da demantuje kaznama koje sam imao, a da se to radi o meni, ja bih to na drugačiji način rešio. Ja bijh gledao da rešim te probleme, a on je na taj način otkro da je sve laž, samo da pokušava da se opere. Moram da kažem da sam se setiop kada sam ja duvao svećice, sa torte i to je rošđendan mog komšije, a da ne pominjem te pare koje je uzeo od mog i Sanjinog fana - rekoa Marko pa dodao:- Ja nisam ništa govorio o bratu i majci, a sada to što je moj brat rekao je to, on je to radio jer ga je otac naterao, moguće je da je to uradio zbog novca i karijere. Moj brat je išao kod te žene koja im je dala novac i koja mu je pomogla oko karijere - rekoa je Marko.

Nakon što je Marko Stefanović pričao o svom ocu, Sanja Grujić je ustala kako bi dala svoj sud.

Autor: K.K.