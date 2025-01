Sofija nije jedina? Terza pre rijalitija prevario Milicu sa ovom učesnicom Elite, isplivali svi šok detalji navode afere (VIDEO)

Iva Ilić raskrinkala bivšu cimerku!

Bivša učesnica "Elite" Iva Ilić večeras gostuje u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji. Ona je u razgovoru sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Jovanom Ilićem obelodanila šokante detalje o Kristini Buđevac, njenim simpatijama prema Borislavu Terziću Terzi, ali i otkrila da sumnja da su se njoj dvoje još pre ulaska u rijaliti videli.

- Ja sam gledala koga ona gleda u ogledalu, to je bio Terza. Mislila sam da nema šanse, a kako on prođe ona se uznemiri. Mislila je da će da ispadne, pa je odlučila da ispriča tajne iz Elite i htela je da ima poslednji s*ks sa Munjom. To sa Terzom je krenulo pre nego što su ušli u "Elitu", ona je meni rekla da je on nju prvi zapravio na Instagramu, još pre ulaska, dok je bio sa Milicom. To se desilo na leto. Ona je rekla da mu je prišla i to rekla, a da je on rekao: "Verovatno si dobra p*čka". Znam da je tad bio sa Milicom - govorila je Iva.

- Spominjalo se da postoji devojka sa kojom se letos dopisivao. Da li je bilo prepiski? - pitao je Joca.

- Ja znam da je Mrvica bila sa Terzinim bratom, pa sa Munjom, a onda su izlazili zajedno, ali taj brat nije rođeni brat. Terza, Mrvica i Munja su lumpovali letos, mislim da je i Kristina. Kristina i Mrvica su završile posle u stanu, jedna kaže da su imale trojku, a druga ne. Kristina je zaljubljena u Terzu i pre ulaska - dodala je Iva Ilić, a onda otkrila da li smatra da će Terza uploviti u novi ljubavni odnos u Eliti:

- Ne deluje mi, zbog svega sa Milicom - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić