Nisu je poštedeli: Uroš i Kačavenda vratili Aneli na fabrička podešavanja, njihove reči je dotukle (VIDEO

Žestoko!

U toku su nominacije, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Urošu Staniću:

- Aneli Ahmić jedan emotivni manipulator, lažov, osoba koja je postala recka, osoba koja dozvoljava sebi da bude stalno pijana utorkom, ona nema srama ni dostojanstva, krpa sa kojom muškarci brišu pod. Ja se kajem što sam se sa njom sprijateljio, iskoristila me je, zarad tiktoka, a da ne pominjemo što se druži sa čovekom koji joj je pljuvao dete. Saznali smo da je bila ljubomorna, pokušavala je da se umeša u mnoge veze, a u Janjušu se izazivala sve najgore. Ja nisam znao kakva je to osoba, a tokom druženja našeg sam sve uradio, i Aneli i Alibaba su foliranti, Stanija je pikirana. Ona mene stalno provocira, vređa mene i moju majku. Drago mi je što ćeš ove godine pokazati ko si ti, ljudski odron - rekao je Uroš pa dodao:

- Mateja je nezadovoljan svojim životom i sobom, on sve devojke gleda kao se*sualni objekat, a on je kopija Anđela Rankovića sa Aliekspresa. On i Aneli imaju odnos kada ima alkohola, tada se ljube i vole, a ovako se ne gledaju, nominujem Aneli - rekao je Uroš.

- Pozdrav za Anitu, videćemo da li će se Uroš i ona družiti kada izađem odavde - rekao je Mateja.

Usledila je nominacija Milene Kačavende:

- Znate svi sve o meni i Aneli, ona je prva krenula mene da vređa, pa sam joj ja sve vratila. Vidimo sada sa kim se ona druži sa ovom visokomoralnom osobom, ovom Jelenom Mardeljom. O njoj nemam mišljenje, Aneli je ta koja provocira sve i pravi od sebe lažnu žrtvu. Ti si kobila od 36 godina, folirant i lažov, nebitna si ove sezone, ti mene zoveš babom,a ti si za je*ati i odje*ati, ti nekoga vređaš zbog fizičkog izgleda, promenial pola glave, a nema sa kim se ne bi je*ala, ti si nuletina, glodarka i štakorka. Ti si ljubomorna ženetina, ne na moje godine, ti si ljubomorna na sve, Ona je koristila Mateju dok je tu odogovarao joj je kada nije tu ona ga vređa. Aljkava si, štrokva, ti si ku*ac na biciklu, dragačevska truba. - govorila je Milena i prozvala Jelenu Marinković koja se mešala u njenu nominaciju pa je komentarisala Mateju:

-Što se mene i Mateje tiče sve je okej, naš odnos je normalan, ti si meni super, ali mi je bilo čudno da se družiš sa Urošem, ti si super inteligentan, super nam je odnos. Naravno nominujem Aneli - rekla je Kačavenda.

Autor: N.B.