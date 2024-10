Mića vratio Gruju na fabrička podešavanja: Raskrinkao njegove odnose sa devojkama, pa shvatio da ne voli Mimu! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije", a večeras takmičari "Elite" večeras biraju između Nikole Grujića Gruja i Milene Mimas Šarac. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Elvinu Kadriću.

- Mima, ti si meni draga osoba, principijalna, odana, izbegavaš ono što te se ne tiče. Ne valja što si inatalija, to te malo košta. Ti voliš da mu vraćaš, jer znaš da on tebe voli. Tebe glava ne boli, boli samo njega. Ti si retka osoba sa kojom ja ovde ne pričam. Tebi je u glavi promaja, ne baviš se problemima i ljudima. Ne valjda da ti je u glavi sve rupa. Tebi je najbitnije da si lepa i da si se fino sredila. Grujo, ja ću sad da ti kažem da si ti stvarno problem za sebe, okolinu i zajednicu. Ti si malo psihopara, vampir i trošiš energiju pozitivnu ljudima. Sujetan si, ozbiljno. Teško da ćeš ti toga da se rešiš. Ti si jedan od dva-tri kandidata kog ja vidim iza rešetaka. Ja bih te javno zamolio da od mene više nikad ne tražiš ono što mi tražiš. Ti balansiraš jer te ovde niko nije pogodio da te zaboli. Zamolio bih te da me izbegavaš, ovde pred svima ti kažem. Dozvolio sam ti da mi se pribliš da bih znao sa kim imam posla. Ne valjaš kao čovek, moraš da znaš da si nula bodova kao čovek. Prišao si 20 ljudi da ti daju savet, to znači da si đonaš - govorio je Elvin.

- On mi je dao savet da je sa bivšom koja ga je izdala da ju je pozvao u stan, odradio joj je po faci, a kad ga je pitala da imaju intimu rekao joj je da idu do grada, pa onda opet da imaju intimu. On je nju odveo na autobus i šutnuo je - otkrio je Gruja.

- Istina je. Nominujem njega - pručio je Kadrić.

- Ja sam to hteo da uradil, ali niko nije shvatio - rekao je Nikola Grujić.

Sledeći je nominovao Lepi Mića.

- Oprost je najbitniji, sebi prvo, pa ostalima. Koliko čovek prašta, toliko je veliki. On njoj ne može da oprosti što je ponižen. Mimas je zbog ljubavi prema ovom čoveku ušla u priču zbog koje smo je mi ovde kritikovali, ušla je u brak. Grujo, ti verovatno još nisi došao svesti šta je ona tebi uradila. Grujo, da li bi imao odnose sa Mrvicom? - pitao je Mića.

- Samo sam nju gledao drugačije - rekao je Gruja.

- Što si onda ušao u krevet sa Kristinom? Iz insta se sve radi. Dečko ti je j*bao ženu na tvoje oči, posle tri godine vaše veze. Ti nemaš emociju, to je laž prema Mimi, a to ispoljevaš kad sad pričaš o nekim stvarima. Mene ne možeš da ubediš, u kombinacijama si prisan sa ženama. Ovde si radio jako pogrešne stvari. Ti imaš zakasnele reakcije, koje u tebi prorade posle bunta. Ti si posle braka sa dvoje dece radio kao PR devojci koja se skida naga. Ja sam sa tobom u korektnim odnosima, nikad me nisi uvredio. Što se tiče Mimas ona je meni inspiracija, ona je nako ko nema ništa što bi čovek mogao da prepozna, spozna i da se hvata za to. Ona se ovde izj*bala na tvoje oči, mogu da sumnjam u sve jer ako je mogla to može sve da uradi. Imam sumnju u nju, ali neka radi šta hoće. Grujo, tebe ću da pošaljem da bih rekao da se ne slažem sa stvarima koje ti radiš - komentarisao je Lepi Mića.

