Iskrena do koske!

Joca novinar, voditelj "Rijaliti rešetanja", u novoj epizodi otišao je za Linc, gde je Asmin Durdžić otvorio noćni klub, te se tako našao na otvaranju istog, a na kom je za atmosferu bila zadužena pevačica Sandra Afrika.

Joca je porazgovarao i sa Asminovom verenicom, rijaliti zvezdom Stanijom Dobrojević i to ni manje ni više nego u Asminovom Lambordžiniju, a ona je na samom početku razgovora otkrila kako se oseća.

- Ja kada se dajem, ja se ne dajem 100 odsto, već 200! Tako sam došla i večeras da mu dam podršku i da mu budem vetar u leđa na otvaranju kluba. Ja sam večeras gazdarica-domaćin! Ranije sam se pojavila samo da se ja pojavim, sada, kada sam uključena i ja u posao, tako da jesam pod stresom, neispavana sam, morala sam da ispoštujem još mnogo drugih stvari da ispoštujem, a ne samo otvaranje. Vidim da je klub pun - rekla je Stanija, a onda je otkrila da želja da se pojavi u Lambordžiniju nije njena, već Asminova:

- Ovo vam je Asmin, on voli te stvari, to je u redu. Mi se dopunjujemo u smislu posla, ja sam više za vizuelno, dala sam ime kluba, kako treba da izgleda logo, sve to, a on je da se sprovedu stvari u delo. Večeras je rekao: "Već ima neki klub sa tim nazivom", ja sam rekla: "Tako sam dala naziv po tome što je Ilon Mask dao malom sinu ime Iks" i tako sam mozgala...On menja aute, on ima svoj drugi auto, ali on voli tako da menja, to su njegove želje i igračke, neka ga - rekla je ona, pa se osvrnula na to kakav susret je tada očekivala sa Sandrom Afrikom:

- Vidim da je hajp stavljen na taj susret moj sa Sandrom, meni je to bio smešan ženski fajt, gde je ona bila u rijalitiju, što ja smatram mojim terenom, malo me je žacnula, dobila je rijaliti šou od par minuta da vidi kako to izgleda. Mi smo davno spustile loptu, što se mene tiče, meni to nikada nije imalo nikakvu težinu, da ja sad kao imam nešto protiv nje. Ona je bila moj izbor koga ćemo da stavimo na otvaranje, tako da da imam nešto protiv devojke, sigurno je ne bih stavila na otvaranje - rekla je Stanija.

Nakon toga, Joca je upitao i za suočavanje sa Aneli Ahmić na novogodišnjoj "Elitoviziji", kada se Stanija našla u stručnom žiriju i tom prilikom zakopala ratne sekire sa Ahmićevom.

- Ja uvek samo iz svog ugla, ja nikad ne mogu da budem u glavi njegove bivše. Ja sam loptu spustila zarad generalnog mira i deteta, imaju malu devojčicu, s moje strane je iskreno i direktno, a kako će neko drugi da komentariše, mene to ne zanima. Ne bih da ulazim u to, nadam se da je bila iskrena, treba da joj je najbitnija sreća devojčice. Koliko ima brakova gde su se partneri razišli, našli nove partnere, nove porodice imaju, pa funkcionišu normalno sa bivšim partnerima. Žao mi je što se ikada dešavalo to što se dešavalo - rekla je Dobrojevićeva.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić