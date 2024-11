Ovo je istina: Teodora Delić progovorila o pomirenju s Bebicom, pa se osvrnula na njegove reči upućene njenoj mami Slavici (VIDEO)

Iskrena do koske!

Teodora Delić naredna je porazgovarala sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru.

- Možda njemu iz njegovog ugla deluje da sam ja više, a iz mog ugla meni deluje da je on više. U početku jeste bilo stvarno i istina, a ovo drugi put je verovanje u tuđe priče - rekla je Teodora.

- Da li bi bilo drugačije da je on, dečko ovde - pitao je Darko.

- Prošle godine kada je bila priča za lažnog Ronalda, bilo je: "On nije stao za nju, nije ništa rekao..." i tako dalje, a ovaj dečko je rekao da bi stao za mene i ušao u vezu sa mnom, a ja sam opet odabrala Nenada...Ja sam mogla da pustim da vreme prođe, ali ne mogu, ja sam emotivno nedostupna, ja volim Nenada i to za sada ne može da se promeni nikako - rekla je Teodora, a onda je progovorila o emotivnom slomu zbog etikete "najnepoštenije":

- Baš me je iznervirao, za koliko devojaka je rekao da su dro*e, a nijednu nije naveo, nego meni priča da sam najnepoštenija...Nadam se da je moja majka videla da se izvinio, mislim da je rekao u afektu - rekla je Teodora.

- Šta je to što je tebi tvoja mama govorila o Bebici - pitao je voditelj.

- To sam rekla zato što je on pominjao njegovu sestru...Moja mama i ja smo se svakodnevno čule i navikla je na svoju ćerku koja ide i putuje, sunča se i sve to...Ona negde smatra da to mene ne ispunjava - rekla je Delićeva.

- Vidim da vodiš abrove malo sa Enom, pa malo sa Sofijom, pa onda za sve tri. Koja tu igra koju igru - pitao je Darko.

- Ena je, po meni, iskrenija i direktnija, vrlo lako je povrede neke stvari, a Sofija je namazanija i proračunatija - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić