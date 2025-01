Od šoka prebledela kao krpa: Anđela saznala za Gastozove gnusne psovke, pa priznala da li zarad mira ponovo gazi sebe! (VIDEO)

Nije se nadala da će ovo čuti!

Anđela Đuričić razgovarala je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u "Šiša baru" o problemima koje u poslednje vreme ima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Šta se to desilo kad ste se probudili, pa je odmah počeo da psuje? - pitao je Darko.

- Ništa, on je krenuo da me ljubi, a ja sam bila u snu. Kad sam se probudila izvinila sam se. Bila sam umorna, bila sam kod frizera. Ja ništa nisam čula - govorila je Anđela.

- Mnogo psovki ti je rekao - dodao je Darko.

- Imala sam čepiće, ništa nisam čula. Niko me ništa nije pitao i rekao, baš ću da ga pitam. Ja stvarno ne znam, prvi put čujem od teme. Ja sam njemu rekla da hoću da spavam i okrenula sam se na drugu stranu. Čudno mi je kad kažeš da me je psovao. On je krenuo da me ljubi, ja sam se okrenula i nastavila da spavam. Ne znam da mi se tako obraćao i moraću da ga pitam - pričala je Đuričićeva.

- Da li si primetila promenu u njegovom ponašanju prema tebi? - pitao je voditelj.

- Prema meni da se drugačije ponaša ne. Bilo mu je krivo kad sam rekla da je u poslednje vreme malo nervozniji. On se trudio da izađem iz negative. Ja znam da on nema lošu nameru, ako se neko trudio da me izbaci iz loše faze to je on, tako da ne mislim da je ljubomoran i da me zamera. On ima neke privatne stvari o kojima razmišlja i zbog toga je nervozan. To nema veze sa bilo kim, pogotovo ne sa mnom. Nije on nervozan 24 sata, samo ima neke promene raspoloženja više nego ranije. On na mene ne utiče. Danas to nisam čula, njegova reakcija je bila na moju. Ja sutra da vidim da je on drugačiji prema meni odmah bih to rekla - govorila je Anđela.

- Rekla si da nikad sebi nećeš da dozvoliš da budeš neiskrena prema sebi i da se praviš da ne vidiš ono što vidiš, da li si to radila u odnosu sa Gastozom? - upitao je Darko.

- Za sad ne, odmah sam rekla i bolelo me je uvo da li će da dođe klip. Za Keti sam odmah rekla, imali smo raskid od dan i po i bolje što jesmo. Meni nešto da smeta ne bih ćutala, kao što ne smetam da on meni ćuti, kao što ni nije u utorak na žurki. Ja sam prihvatila da je to bilo drugačije, nešto novo i okej. Mi smo partneri, želimo da budemo zajedno i treba da ukažemo jedno drugome na greške, tako da je i bolje što mi je ukazao, ako je bilo pogrešno i bolje što je na taj način nego da je prećutao. Ne zameram mu to, treba ako vidi nešto loše da zameri i ja to da promenim - dodala je ona.

- Da li su u pravu oni koji kažu da Gastozu ne smeš ništa da kažeš i da prećutkuješ da ne bi doživela razočaranje? Fascinantno je da imate žuste svađe oko dnevne rutine - dodao je Darko.

- On je mnogo fleksibilniji od mene. Njemu nešto padne na pamet, pa ti moramo, a ja hoću da završim svoje obaveze. Meni fali fleksibilnosti. Ja odmah kažem da neću ako mi to ne odgovara, iako možda nije fer. Ja da sam pošla da jedem tu pastu drobila bih mu ceo dan, znam sebe. Imamo sitne rasprave, osim ovoga danas, a za to ću da ga pitam - odgovorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić